Feyenoord ROMA Streaming TV, come vederla online con Tablet e PC Oggi

Come vedere Feyenoord-Roma streaming e tv online. Con fischio d’inizio alle ore 18:45 italiane di oggi 15 febbraio si gioca Feyenoord-Roma, partita valida per l’andata dei playoff di Europa League utile per accedere agli ottavi di finale. I bookmakers danno il Feyenoord come favorito nel match contro la Roma. La vittoria della squadra olandese è quotata a 2.10, mentre la vittoria in trasferta della Roma è quotata a 3.50. Il pareggio ha una quota di 3.40. Si consiglia di puntare sull’opzione “over 2,5” a 1.85, considerando le tendenze offensive dei due allenatori. Ecco come guardare la partita Feyenoord-Roma in tv e streaming.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Roma

Probabilmente ci sarà un cambio tra i portieri, poiché De Rossi ha deciso di dare una possibilità a Svilar dopo l’opaca prestazione di Rui Patricio contro l’Inter. Ci saranno also alcuni cambiamenti in difesa, con l’esclusione di Huijsen e Kristensen dalla lista dei convocati. Llorente si unirà a Mancini nel reparto difensivo al posto dei due giocatori esclusi. Inoltre, la partecipazione di Cristante è incerta a causa di un problema alla schiena e Bove si sta preparando come sostituto. Il tridente composto da Dybala, Lukaku e El Shaarawy verrà confermato in attacco. Gimenez, l’attaccante messicano, potrebbe essere escluso e sostituito dal giapponese Ueda. Infine, la giovane promessa slovacca Hancko sarà al centro della difesa.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Hartman; Zerrouki, Stengs, Wieffer; Minteh, Ueda, Paixao. Allenatore: Slot.

A disposizione in panchina: Lamprou, Van Sas, Gertruida, Lopez, Read, Arnaud, Van Den Belt, Zechiel, Milambo, Lingr, Jahanbaksh, Ivanusec, Gimenez, Sauer.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

A disposizione in panchina: Rui Patricio, Boer, Smalling, Celik, Angelino, Zalewski, Aouar, Bove, Renato Sanches, Pagano, Pisilli, Azmoun, Baldanzi.

Arbitro: Petrescu (Romania). Guardalinee: Ghinglueac-Grigoriu. IV Uomo: Birsan. VAR: Popa. Assistente VAR: Hategan.

Santiago Gimenéz è stato l’unico giocatore del Feyenoord ad aver segnato più di un gol durante la fase a gironi della UCL. Ha segnato entrambi i gol nella partita vinta in casa contro la Lazio.

Dove vedere Feyenoord-Roma in tv

Feyenoord-Roma in diretta tv grazie a i canali digitali di DAZN (canale 214 del satellite), sia su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201), e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca di Dazn sarà affidata ad Edoardo Testoni. La partita non sarà visibile in diretta tv in chiaro su TV8 (numero 8, 108 e 508HD del digitale terrestre) e quindi nemmeno in streaming online sul relativo sito.

Dove vedere Feyenoord-Roma streaming

Feyenoord-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN che permette la visione anche sul proprio sito ufficiale. Mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. Basterà collegarsi da pc o dispositivi mobili come smartphone e tablet. Il match sarà visibile anche su Now il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Romelu Lukaku ha segnato 20 gol nelle sue ultime 17 partite in Europa League, diventando uno dei migliori realizzatori del torneo. Solo tre giocatori hanno segnato più di lui nel torneo, e dal 2009/10 Lukaku ha segnato un totale di 25 gol.

Feyenoord-Roma Streaming online, quali alternative?



La sfida non sarà disponibile in alternativa Feyenoord-Roma Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

L’ultimo gol di Paulo Dybala in una competizione europea è stato segnato nella finale dell’UEFA Europa League contro il Siviglia il 31 maggio. Da allora, ha giocato tre partite senza segnare, cosa che non gli accadeva da quattro partite consecutive nella stessa edizione di una competizione europea dal 2018/19, quando giocava in Champions League con la Juventus.