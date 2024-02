MILAN Rennes Streaming TV Gratis, dove vedere il match: DAZN Video o Sky Live?

Dove vedere Diretta Milan-Rennes Streaming. La partita Milan-Rennes si giocherà oggi, giovedì 15 febbraio, allo stadio Meazza di San Siro, Milan, con calcio d’inizio alle ore 21:00 italiane.

Playoff dell’Europa League in cui il Milan si prepara ad affrontare il Rennes a San Siro. Per il Milan sarà un match fondamentale, in quanto la squadra è in un buon momento di forma e ha retrocesso dalla Champions League. Il Rennes, invece, arriva all’appuntamento con una serie di vittorie consecutive. I bretoni hanno però qualche rimpianto dopo essere arrivati secondi nel loro girone. Chi vincerà la sfida tecnica tra i due allenatori? Di seguito le informazioni per vedere Milan-Rennes streaming gratis e diretta tv.

Diretta Milan-Rennes Streaming: probabili formazioni



Pioli recupera alcuni giocatori per la partita contro il Rennes, ma perde Calabria. Il Rennes schiera il tandem d’attacco Kalimuendo e Terrier, e in difesa c’è Theate, ex Bologna, che era stato cercato da Roma e Napoli.

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Musah, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

A disposizione in panchina: Sportiello, Nava, Nsiala, Thiaw, Bartesaghi, Adli, Terracciani, Bennacer, Eletu, Okafor, Jovic. Indisponibili: Kalulu, Pobega, Tomori, Calabria, Mirante, Chukwueze. Squalificati: nessuno. Diffidati: Tomori, Musah.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G.Doué, Omari, Theate, Truffet, Borigeaud, Matusiwa, Santamaria, D.Doué; Kalimuendo, Terrier. Allenatore: Stephan.

A disposizione in panchina: Gallon, Lembet, Wooh, Belocian, Seidu, Cissé, Nagida, Blas, Gouiri, Salah, Lambourde, Yildirim. Indisponibili: Rieder, Le Fée. Squalificati: nessuno. Diffidati: Truffet, Wooh, Belocian, Blas, Bourigeaud.

Arbitro: Dabanovic (MNE). Assistenti: Todorovic e Jovanovic (MNE). IV uomo: Boskovic (MNE). Var: Kajtazovic (SVN). Assistente Var: Borosak (SVN).

Olivier Giroud è stato coinvolto in 11 gol in nove presenze nella fase a eliminazione diretta di Europa League (sette reti e quattro assist): il francese (37 anni e 138 giorni alla data del match) potrebbe diventare il quarto giocatore più anziano a segnare nelle fasi a eliminazione diretta di questa competizione dopo Jorge Molina (38 anni e 323 giorni), Walter Samuel (37 anni e 332 giorni) e Miroslav Klose (37 anni e 261 giorni).

Milan-Rennes in TV, che canale?



Milan-Rennes in diretta tv grazie a i canali digitali di DAZN (canale 214 del satellite), sia su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201), e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca di Dazn sarà affidata ad Edoardo Testoni. La partita sarà visibile anche in diretta tv in chiaro su TV8 (numero 8, 108 e 508HD del digitale terrestre) e quindi pure in streaming online sul relativo sito.

Milan-Rennes Streaming Gratis in italiano



Milan-Rennes streaming gratis per gli abbonati con DAZN, Sky Go e NOW, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Come dicevamo anche prima la partita è gratis in streaming anche su TV8. Samuel Chukwueze ha segnato due delle ultime tre reti del Milan in competizioni europee: l’ex Villarreal ha già pareggiato il proprio bottino realizzativo nel 2022/23 in queste competizioni (giocando 330 minuti in meno) e non ha mai toccato quota tre marcature in una singola stagione nelle coppe europee.

Quale alternativa per vedere Milan-Rennes Streaming

La sfida tra Milan-Rennes non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Olivier Giroud del Milan ha contribuito direttamente a sei gol nelle sue sette partite ufficiali nel 2024 (3 gol, 3 assist), con tre dei suoi ultimi quattro gol che sono arrivati nel primo tempo. Arnaud Kalimuendo ha segnato sette gol nell’arco delle otto vittorie consecutive del Rennes, e tutti quei gol sono arrivati tra il 30° ed il 60° minuto di gioco.