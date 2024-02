Inter-Salernitana Streaming TV, dove vederla Online: Video DAZN o SKY GO? Oggi 16 Febbraio ore 21:00 ITA

Dove vedere Diretta Inter-Salernitana Streaming: quando e dove si gioca. Il prossimo incontro di Serie A, turno 25, sarà tra Inter e Salernitana. L’Inter è in testa al campionato e sta cercando di vincere il titolo, mentre la Salernitana è l’ultima in classifica e ha bisogno di fare punti per evitare la retrocessione. Nella partita di andata, l’Inter ha vinto 4-0 con 4 goal di Lautaro Martinez. Chi vincerà oggi 16 febbraio 2024? Fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane. Di seguito dove vedere streaming Inter-Salernitana gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Inter-Salernitana probabili formazioni (utili per il FantaCalcio)



Inzaghi potrebbe fare alcuni cambi nella formazione dell’Inter per la prossima partita, con Dumfries e Carlos Augusto che potrebbero sostituire Darmian e Dimarco nel reparto difensivo. De Vrij prenderà il posto di Acerbi in difesa e Bisseck spera di ottenere una possibilità di giocare. In attacco, Arnautovic vuole far riposare Lautaro Martinez, ma quest’ultimo è ancora il favorito. Nella squadra della Salernitana, Manolas farà il suo debutto e Zanoli prenderà il posto di Bradaric come terzino sinistro. Alcuni giocatori saranno assenti, ma Pasalidis sarà presente. Weissman giocherà dalla prima squadra dopo aver segnato nell’ultima partita contro l’Empoli, mentre Kastanos cercherà di ottenere più spazio in campo.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Stabile, Darmian, Dimarco, Buchanan, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sanchez, Arnautovic.

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Zanoli, Manolas, Pellegrino, Sambia; Basic, Maggiore, Coulibaly; Candreva; Dia, Valencia. Allenatore Fabio Liverani.

A disposizione in panchina: Costil, Boateng, Pasalidis, Legowski, Martegani, Gomis, Kastanos, Tchaouna, Vignato, Ikwuaemesi.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Guardalinee: Cecconi-Rossi. IV Uomo: Camplone. VAR: Serra. Assistente VAR: Valeri.

Inter-Salernitana in TV, che canale?



Inter-Salernitana in tv con DAZN (presente anche su TimVision), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport (canale 251). I telecronisti DAZN di Inter-Salernitana saranno Pierluigi Pardo e Marco Parolo, mentre su Sky telecronaca di Riccardo Gentile e Beppe Bergomi. L'Inter è la squadra con la percentuale di vittorie più alta in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: 83% (19 successi in 23 match); i nerazzurri sono anche l'unica formazione che ha registrato un numero maggiore di clean sheet (14) rispetto ai gol subiti in queste competizioni (12).

Inter-Salernitana Streaming Gratis in Italiano



Inter-Salernitana streaming gratis per gli abbonati con DAZN, Sky Go e NOW. Sul sito del Corriere dello Sport e di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Sfida tra la squadra che ha segnato più reti nel corso dei secondi tempi in questo campionato (Inter, 30) e quella che ha subito il maggior numero di gol nelle seconde frazioni di gioco (Salernitana, 27).

Inter-Salernitana Streaming alternativa Roja Live?

La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV. Fabio Liverani ha fin qui sempre perso all'esordio sulla panchina di una squadra di Serie A: alla guida del Genoa contro l'Inter il 25/08/2013 (0-2), con il Lecce sempre contro l'Inter il 26/08/2019 (0-4) e con il Parma contro il Napoli il 20/09/2020 (0-2).