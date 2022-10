INTER SALERNITANA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla Online: Opzioni Video DAZN Sky Live

Dove vedere Diretta Inter-Salernitana Streaming senza Rojadirecta. Lunch match della 10a giornata di Serie A 2022/23 di oggi domenica 16 ottobre 2022. Si gioca alle ore 12:30 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano). L’arbitro sarà il signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, Valerio Marini al VAR. Due successi netti per l’Inter nella passata stagione: sia all’Arechi che a San Siro il risultato è stato di 5-0, con un parziale di 10-0 tra andata e ritorno. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere Inter-Salernitana streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Inter-Salernitana Streaming, presentazione match e probabili formazioni

Nello scorso campionato, l’Inter ha vinto entrambe le sfide contro la Salernitana per 5-0, diventando la prima squadra a battere con più di 4 gol di scarto una singola avversaria per due incontri consecutivi dalla stessa Inter nel 1999 contro il Lecce – mai una formazione ha ottenuto tre vittorie di fila con almeno cinque reti di scarto su una singola avversaria nella storia della competizione.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, Bastoni, D’Ambrosio, Darmian, Bellanova, Dimarco, Zanotti, Gagliardini, Mkhitaryan, Carboni, Correa. Indisponibili: Dalbert, Lukaku, Brozovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Candreva, Kastanos, L. Coulibaly, Bradaric; Dia, Piatek. Allenatore Nicola. A disposizione in panchina: Fiorillo, De Matteis, Bronn, Sambia, Bohinen, Bonazzoli, Vilhena, Botheim, Valencia, Fazio, Capezzi, Motoc, Iervolino, Lovato. Indisponibili: Maggiore, Ribery. Squalificati: Radovanovic. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Sacchi di Macerata. Guardalinee: Rossi e Di Gioia. Quarto uomo: Piccinini. Var: Marini. Assistente Var: Giallatini.

L’Inter è la squadra che da più turni attende il pareggio in Serie A, tra quelle presenti in questo campionato – i nerazzurri non impattano da 18 incontri: si tratta della loro striscia più lunga senza segni X dall’inizio degli anni ’50 (quando arrivarono a 19).

Inter-Salernitana in tv con DAZN (presente anche su TimVision), Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Dopo il successo contro il Verona nell’ultimo turno, la Salernitana potrebbe vincere due gare di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso aprile (tre in quel caso); tuttavia, i campani sono rimasti senza successi nelle ultime sei trasferte nella competizione, con cinque pareggi seguiti dalla sconfitta contro il Sassuolo a inizio ottobre.

Inter-Salernitana streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), Sky Go e NOW, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Nessuna squadra ha subito più gol dell’Inter nei secondi tempi di questa Serie A: 10 (al pari di Bologna e Verona), gli stessi che i nerazzurri avevano incassato nelle seconde frazioni nelle prime 31 partite della scorsa stagione.

La Salernitana è la squadra che in questa Serie A ha realizzato più reti senza avere ancora trovato il gol da fuori area (12 marcature, tutte da dentro l’area) – nei maggiori cinque campionati europei, soltanto Barcellona (20) e Hoffenheim (14) ne contano di più della squadra granata.