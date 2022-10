NAPOLI BOLOGNA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla Online con PC Tablet e Cellulare

Dove vedere Diretta Napoli-Bologna Streaming senza Rojadirecta: quando e dove si gioca. Partita valida per la 10a giornata di Serie A 2022/23 che si gioca oggi domenica 16 ottobre 2022 al Maradona con calcio d’inizio alle ore 18:00 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come.

Al vertice in campionato e con gli ottavi di Champions già in tasca, il Napoli (23 punti) si presenta alla partita contro il Bologna, col morale alle stelle, anche se è cosciente che deve vincere dopo che l’Atalanta (24 punti), battendo ieri il Sassuolo, ha momentaneamente scavalcato gli azzurri in testa alla classifica. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Napoli-Bologna gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Napoli-Bologna Streaming, presentazione match e probabili formazioni



In una notte in cui l’allenatore Luciano Spalletti è stato “travolto dall’atmosfera” in uno Stadio Diego Armando Maradona tutto esaurito, la vittoria clamorosa per 4-2 contro l’Ajax ha aiutato il Napoli a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta di UEFA Champions League, matematicamente e con due partite di anticipo, per la prima volta nella sua storia. A scrivere ulteriori record, quel risultato faceva parte di un record del club che vede nove vittorie consecutive, che è la serie di vittorie consecutive più lunga che il Napoli abbia mai visto in una singola stagione.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti.

A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Ostigard, Oliveira, Zanoli, Zedadka, Demme, Elmas, Lozano, Zerbin, Gaetano, Osimhen, Simeone.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebisher, Dominguez, Barrow; Zirkzee. Allenatore Thiago Motta.

A disposizione in panchina: Bardi, Raffaelli, Sosa, Soumaoro, Lykogiannis, De Silvestri, Moro, Soriano, Orsolini, Sansone, Raimondo.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria. Assistenti: Raspollini e Affatato. IV uomo: Ayroldi. Var: Valeri. Assistente Var: Abbastista.

I padroni di casa che volano alto sono ora i grandi favoriti per allungare oggi contro il Bologna una sequenza di cinque vittorie consecutive in campionato, anche se l’allenatore Spalletti ha insistito sul fatto che vuole che la squadra “continui a migliorare”.

Con una media di 2,44 gol segnati a partita, l’attacco del Napoli è uno dei migliori in questa stagione di Serie A, ma la squadra di casa può sicuramente rafforzare la difesa dopo avere mantenuto la porta inviolata solo in una delle ultime sei partite di Serie A. L’arrivo della squadra ospite del Bologna arriva forse al momento perfetto, dato che il Napoli ha vinto tutti e quattro gli ultimi scontri diretti in Serie A, tre dei quali mantenendo la porta inviolata.

Napoli-Bologna in TV al posto di Rojadirecta Canale



Napoli-Bologna in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Napoli-Bologna anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca di Napoli-Bologna affidata a Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi (al commento tecnico).

Nelle ultime nove sfide del Napoli in casa contro il Bologna in Serie A sono arrivate ben sette vittorie campane e due sole emiliane – il pareggio non si verifica dall’1-1 del 16 gennaio 2012 (a segno Acquafresca e poi Cavani su rigore).

Napoli-Bologna Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Napoli-Bologna streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Solo il Milan (64) ha raccolto più punti del Napoli (63) da inizio 2022 in Serie A: i campani in questo anno solare vantano il migliore attacco con 61 reti segnate (media di 2.18 a match).

Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Napoli-Bologna Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Napoli-Bologna Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Nelle ultime 13 partite di Serie A, il Napoli ha raccolto 11 vittorie e due pareggi, realizzando 35 gol: considerando questo parziale, quella azzurra è la miglior squadra del campionato sia per punti conquistati (35 su 39) che per gol segnati.