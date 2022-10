VERONA MILAN Streaming Gratis TV, dove vederla con Smartphone PC Tablet: Facebook Youtube Video Dazn o Sky Live?

Dove vedere Diretta Verona-Milan Streaming senza Rojadirecta: quando e dove si gioca. Verona-Milan valida per la 10a giornata di Serie A 2022/23 si disputerà la sera di oggi domenica 16 ottobre 2022 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio d’inizio della partita, che sarà la 61esima in Serie A fra le due formazioni, è previsto alle ore 20:45 italiane., subito dopo Napoli-Bologna Rojadirecta Gratis delle 18.

I vincitori dell’ultimo Scudetto sono l’unica squadra della Serie A imbattuta in trasferta nell’anno solare 2022, con un bilancio di 9 vittorie e 4 pareggi in 13 gare complessive disputate lontano da San Siro. Se dovesse imporsi a Verona, il Milan per la prima volta nella sua storia collezionerebbe almeno 7 vittorie nelle prime 10 giornate per tre stagioni di fila. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Verona-Milan gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Verona-Milan Streaming, presentazione match e probabili formazioni



I campioni in carica del Milan restano vicini alla cima della classifica (6 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta) dopo una vittoria eccezionale per 2-0 contro la Juventus, arrivata in mezzo a due sconfitte ‘a zero’ alquanto deludenti contro il Chelsea in UEFA Champions League. Sebbene la dirigenza, i giocatori ed i tifosi fossero furenti per le decisioni arbitrali in quelle partite europee, dovranno ora mettersi quei sentimenti alle spalle per riuscire a concentrarsi sulla difesa del titolo in campionato.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Cabal; Faraoni, Veloso, Tameze, Doig; Verdi, Hrustic; Henry. Allenatore Salvatore Bocchetti.

A disposizione in panchina: Perilli, Berardi, Magnani, Terracciano, Depaoli, Hongla, Cortinovis, Sulemana, Praszelik, Kallon,Djuric, Piccoli. Indisponibili: Coppola, Dawidowicz, Ilic, Lasagna, Lazovic. Squalificati: Ceccherini. Diffidati: Henry, Hien.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Thiaw, Ballo-Tourè, Adli, Pobega, Bakayoko, Vranckx, Dest, Rebic, Origi, Messias. Indisponibili: Calabria, De Ketelaere, Florenzi, Ibrahimovic, Kjaer, Maignan, Saelemaekers. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Il Milan giocherà al Bentegodi da grande favorito contro un Verona problematico, e vorrà tornare a vincere, soprattutto perché il Milan non perde una trasferta in campionato addirittura da novembre 2021 (11 vittorie, 5 pareggi)! Tuttavia, potrebbe non voler rivedere le stesse emozioni viste nel finale dell’ultima trasferta di SA, quando ha vinto dopo avere segnato due gol ed averne subìto uno contro l’Empoli nei minuti di recupero (vittoria per 3-1).

Verona-Milan in TV al posto di Rojadirecta Canale



Verona-Milan in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Verona-Milan anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca di Verona-Milan affidata a Pierluigi Pardo, con Marco Parolo al commento tecnico.

Il Milan è l’unica squadra imbattuta in trasferta in Serie A nel 2022 (in 13 gare nove vittorie e quattro pareggi) e una delle tre squadre – tra quelle presenti sia nella stagione 2021/22 che in quella 2022/23 – imbattute fuori casa nei maggiori cinque campionati europei in questo anno solare (Barcellona e Manchester City le altre due).

Verona-Milan Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Verona-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

In caso di vittoria a Verona, il Milan per la prima volta nella sua storia collezionerebbe almeno sette successi nelle prime 10 partite di un campionato di Serie A per tre stagioni consecutive (nel 2020/21 otto vittorie nelle prime 10, nel 2021/22 nove vittorie nelle prime 10).

Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Verona-Milan Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Verona-Milan Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Quattro sconfitte di fila per il Verona in campionato: i veneti non collezionano cinque KO consecutivi in Serie A dal maggio 2018 (sette in quel caso, stagione poi chiusa con la retrocessione della squadra allora allenata da Pecchia).