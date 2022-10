SAMPDORIA ROMA Streaming Gratis TV, dove vederla Online con PC Tablet e Cellulare

Dove vedere Diretta Sampdoria-Roma Streaming senza Rojadirecta: quando e dove si gioca. Partita valida per la 10a giornata di Serie A 2022/23 che si gioca oggi lunedì 17 ottobre 2022 al Luigi Ferraris di Marassi (Genova) con calcio d’inizio alle ore 18:30 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come e dove.

Sampdoria-Roma: Chi vincerà oggi?

La Roma arriva all’appuntamento dopo due successi consecutivi in campionato, entrambi per 2-1, contro Inter a San Siro e Lecce all’Olimpico. Tre punti a Marassi le permetterebbero di restare in posizioni di classifica nobili e continuare a lottare per la Champions League. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Sampdoria-Roma gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Sampdoria-Roma Streaming, presentazione match e probabili formazioni



SAMPDORIA – Stankovic perde Murillo per un problema muscolare, al suo posto c’è Ferrari accanto a Colley. In mediana Vieira in vantaggio su Villar. Alle spalle di Caputo verso la riconferma il trio Gabbiadini-Sabiri-Djuricic.Out anche De Luca e Winks.

Formazione SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieira; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo. Allenatore Stankovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: De Luca, Murillo, Winks.

ROMA – Mourinho ritrova Karsdorp, out da un mese per la lesione del menisco interno. Resta ai box Kumbulla, alle prese con un affaticamento muscolare al flessore accusato nella rifinitura pre Betis. Belotti potrebbe soffiare il posto ad Abraham.

Formazione ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. Allenatore Mourinho. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Celik, Darboe, Dybala, Karsdorp, Wijnaldum.

Filip Djuričić della Sampdoria ha segnato l’ultima volta il suo secondo gol stagionale in Serie A, ed ha contribuito a quattro gol nell’arco degli ultimi quattro scontri diretti (2 gol, 2 assist). La Roma ha un suo giocatore estremamente pericoloso in questa partita, Andrea Belotti, che ha segnato nove gol nelle sue 15 partite in carriera contro la Sampdoria, incluse due doppiette qui allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.

Sampdoria-Roma in TV al posto di Rojadirecta Canale



Sampdoria-Roma in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Gli abbonati a Sky e DAZN potranno guardare Sampdoria-Roma anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky.

Telecronaca di Sampdoria-Roma affidata a Edoardo Testoni, mentre ad affiancarlo al commento tecnico ci sarà Emanuele Giaccherini.

La Roma è la squadra dei maggiori cinque campionati europei 2022/23 che ha la differenza più ampia (6.92) tra Expected Goals (18.92) e gol effettivamente realizzati (12).

Sampdoria-Roma Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Sampdoria-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Roma è – alla pari del Milan – una delle due squadre che sono andate più volte in vantaggio in match di questo campionato (sei) senza mai perdere nemmeno un punto una volta avanti nel punteggio.

Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Sampdoria-Roma Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Sampdoria-Roma Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

La Sampdoria ha chiuso soltanto un primo tempo di questo campionato senza subire nessun gol (ad agosto, contro la Juventus): nessuna formazione ha fatto peggio (un primo tempo anche il Lecce) – insieme alla Cremonese, la squadra blucerchiata è una delle due che hanno incassato più reti (10 a testa) nel corso delle prime frazioni di gioco finora.