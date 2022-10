LECCE FIORENTINA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla Online: Opzioni Video DAZN Sky Live

Dove vedere Diretta Lecce-Fiorentina Streaming senza Rojadirecta. Ultimo posticipo della 10a giornata di Serie A 2022/23 di oggi lunedì 17 ottobre 2022. Si gioca alle ore 20:45 italiane allo stadio Via del Mare di Lecce. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Luca Massimi della Sezione di Termoli. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come e dove.

Streaming Lecce-Fiorentina: Chi vincerà oggi?

Dopo quelli di Sampdoria-Roma streaming alle 18, anche a genova ci saranno punti pesanti in palio nella partita di questa sera che chiuderà ufficialmente il turno 10 di Serie A. Lecce (16esima con 7 punti) e Fiorentina (14esima con 9 punti) sono due squadre chiamate a risalire la classifica dopo un avvio di stagione complicato. Il Lecce ha vinto nove delle 28 partite (9N, 10P) di campionato contro la Fiorentina. I viola hanno ottenute due successi nelle ultime due trasferte al Via del Mare, dopo aver conquistato soltanto una vittoria nelle 12 gare (6N, 5P) giocate in casa dei salentini. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere Lecce-Fiorentina streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Lecce-Fiorentina Streaming, presentazione match e probabili formazioni

Baroni dovrà fare a meno dello squalificato Hjulmand. In avanti Strefezza e Banda a supporto di Ceesay. I viola non avranno Amrabat, in difesa Milenkovic torna dal 1’. Mentre in attacco Jovic cerca posto dopo il gol in Conference: completano il reparto Gonzalez e Kouamé.

Lecce (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Gallo; Bistrovic, Blin, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. Allenatore: Baroni.

A disposizione in panchina: Bleve, Brancolini, Dermaku, Cetin, Colombo, Di Francesco, Tuia, Helgason, Gonzalez, Gendrey, Listowski, Oudin, Pezzella, Rodriguez. Squalificati: Hjulmand. Indisponibili: Askildsen.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Gonzalez, Jovic, Kouame. Allenatore: Italiano.

A disposizione in panchina: Cerofolini, Martinez Quarta, Krastev, Terzic, Venuti, Bianco, Duncan, Zurkowski, Saponara, Cabral, Ikoné. Squalificati: Amrabat. Indisponibili: Castrovilli, Sottil.

Arbitro: Massimi di Termoli. Assistenti: Vivenzi-Rangetti. IV Uomo: Doveri. VAR: Guida. Assistente VAR: Tegoni.

Lecce-Fiorentina Live TV al posto di Roja Canale



Lecce-Fiorentina in tv con DAZN (presente anche su TimVision), Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251).

La Fiorentina ha già subito quattro sconfitte in questo campionato: tutte nelle ultime sei giornate (1V, 1N). I viola avevano perso quattro volte anche nei primi nove turni della scorsa Serie A, vincendo però ben cinque gare nel parziale (15 punti, contro i nove attuali). Jovic e compagni hanno realizzato soltanto sette gol finora, la squadra ha fatto peggio solo nel 1986/87 (cinque reti).

Dove vedere Lecce-Fiorentina Streaming Gratis invece di Roja in Italiano



Lecce-Fiorentina streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), Sky Go e NOW, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Lecce ha chiuso in parità le ultime tre sfide casalinghe di campionato (tutte per 1-1). Lunedì si affrontano la formazione col possesso palla medio più alto (la Fiorentina, 61%) e quella con il dato più basso (Lecce, 40%). Gli uomini di Baroni sono anche una delle due squadre (con lo Spezia) ad avere effettuato meno tiri finora (82).

Esiste Lecce-Fiorentina Streaming alternativa Roja?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Lecce-Fiorentina Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

