NAPOLI-BOLOGNA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o SKY Live?

Alle ore 20:45 di oggi giovedì 28 ottobre 2021, il Napoli di Luciano Spalletti, che momentaneamente occupa la seconda posizione in classifica dopo la vittoria del Milan dell'anticipo dell'altro giorno contro il Torino, riceve in casa il Bologna di Mihajlovic, nel posticipo che chiude di fatto la 10a giornata di Serie A.

Il Bologna è la squadra che ha realizzato più gol sugli sviluppi di calcio d’angolo (sette) in questa Serie A: i rossoblu hanno già superato il numero di gol segnati da corner dello scorso campionato (sei).

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Demme, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. Allenatore Spalletti (in panchina Domenichini). A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Ghoulam, Zanoli, Juan Jesus, Fabian Ruiz, Lobotka, Politano, Mertens, Insigne, Petagna.

Dries Mertens ha segnato 11 gol in 13 partite di campionato contro il Bologna – nella storia della Serie A, solo Antonio Vojak ha realizzato più reti contro una singola avversaria con la maglia del Napoli (13 contro la Triestina).

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Schouten, Svanberg, Hickey; Orsolini, Barrow. Allenatore Mihajlovic. A disposizione in panchina: Bardi, Bagnolini, Binks, Mbaye, Dijks, Pyythia, Santander, Sansone, Van Hooijdonk, Vignato, Cangiano.

In caso di gol, Nicola Sansone del Bologna può vantare almeno un gol in Serie A in ogni diverso giorno della settimana.

Arbitro: Marco Serra di Bologna. Guardalinee: De Meo e Rossi. Quarto Uomo: Massimi. VAR: Mariani. AVAR: Lo Cicero.

Napoli-Bologna in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Le immagini della partita sono a disposizione anche su Sky Sport (numero 251 satellite), Sky Sport Calcio (202 satellite; 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite).

Telecronaca Sky di Napoli-Bologna affidata a Federico Zancan, con commento tecnico di Luca Marchegiani. Su DAZN, telecronista Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini seconda voce.

Napoli-Bologna streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Streaming gratis per gli abbonati su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati scaricando l’app su pc, smartphone o tablet. A pagamento per tutti con NOW.

Napoli-Bologna alternativa? Non sarà disponibile su Rojadirecta TV in quanto il sito internet è illegale e non si può usare perchè oscurato.