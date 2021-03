NAPOLI BOLOGNA Streaming info ROJADIRECTA TV Gratis, dove vedere Web Video: DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Napoli Bologna Streaming Live senza RojaDirecta Video e TarjetaRojaOnline Gratis. Match valido per la 26a giornata della Serie A 2020/21, si gioca oggi domenica 7 marzo 2021 con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà?

Dopo il pareggio contro il Sassuolo (3-3), il Napoli di Gattuso torna sul proprio campo (il Diego Armando Maradona) nel match contro il Bologna d Sinisa Mihajlovic. La formazione partenopea cerca la 5° vittoria consecutiva in casa per restare tra le prime sei in classifica. Di fronte il Bologna che ha interrotto una serie di 4 risultati utili con la sconfitta contro il Cagliari nel turno infrasettimanale del turno 25.

Napoli Bologna Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV

Napoli Bologna viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Telecronaca del match Maurizio Compagnoni; commento Daniele Adani; bordocampo Massimo Ugolini e Francesco Modugno.

Il Bologna è la vittima preferita di Dries Mertens in Serie A: l’attaccante del Napoli ha segnato 11 gol in 12 sfide nel massimo campionato contro i rossoblù.

Napoli Bologna Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Napoli Bologna in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.

Nessun giocatore ha segnato la prima rete del match più volte di Lorenzo Insigne del Napoli (sette) in questo campionato.

Napoli Bologna Formazioni ufficiali



Gattuso recupera Osimhen, che partirà dalla panchina, e ritrova Koulibaly dopo la squalifica. Rrhamani favorito su Manolas in difesa. Bakayoko non si è allenato e non partirà tra i titolari.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Osimhen. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Lozano, Petagna.

Schouten squalificato, Dominguez recuperato in extremis: Svanberg e Poli in mezzo al campo. Ballottaggio Skov Olsen-Orsolini. Danilo torna al centro della difesa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Svanberg, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Musa Barrow. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: Schouten. Indisponibili: Baldursson, Dominguez, Faragò, Hickey, Santander, Tomiyasu.

Alternative per vedere Napoli Bologna in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Napoli Bologna non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis o SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

Con cinque gol e cinque assist Musa Barrow ha partecipato a 10 reti in questo campionato, una in meno rispetto a quanto fatto nella scorsa stagione di Serie A con il Bologna (nove gol e due passaggi vincenti).

L’unica alternativa per guardare Napoli Bologna potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.