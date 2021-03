ROJADIRECTA Verona-Milan, Napoli-Bologna, Roma-Genoa TarjetaRojaOnline: Orario Diretta Streaming TV Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi domenica 7 marzo 2021, dove spiccano Roma-Geona Verona-Milan e Napoli-Bologna, tra le altre partite della 26a giornata di Serie A. In Europa occhi puntati su Atletico Madrid-Real Madrid (Liga) e Manchester City-Manchester United (Premier League).

12:30 Roma-Genoa Streaming (Serie A) – DAZN e DAZN1

Roma-Genoa, sfida valida per la 26a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. La Roma è imbattuta nelle ultime 13 sfide di Serie A contro il Genoa (10V, 3N): tra le squadre attualmente in Serie A, contro nessuna i giallorossi hanno una striscia aperta di imbattibilità più lunga.

Streaming Roma Genoa disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

12:30 Inter-Lazio (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:30 Juventus-Milan (Serie A Femminile) – Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

12:30 Inter-Napoli (Serie A Femminile) – Inter Tv (Visibile Su DAZN)

13:00 West Bromwich Albion-Newcastle (Premier League) – Sky Sport Football

14:00 Huesca-Celta (Liga) – DAZN

14:30 Gozzano-Lavagnese (Serie D) – Sportitalia

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

15:00 Verona-Milan Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Verona-Milan, sfida valida per la 26a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona. Verona e Milan non hanno pareggiato nelle ultime sei sfide in casa dei gialloblù in Serie A: ultimo pari nel dicembre 2000, da allora tre successi interni e tre vittorie esterne.

Streaming Verona Milan sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Crotone-Torino (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

15:00 Fiorentina-Parma (Serie A) – DAZN e DAZN1

15:00 Empoli-Cittadella (Serie B) – DAZN

15:00 Liverpool-Fulham (Premier League) – Sky Sport Football

15:00 Grosseto-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Manchester City-Everton (Fa Wsl) – DAZN

15:30 Colonia-Werder Brema (Bundesliga) – Sky Sport Uno

16:15 Atletico Madrid-Real Madrid Streaming (Liga) – DAZN

Battaglia chiave: il portiere dell’Atlético Madrid Jan Oblak ha mantenuto la porta inviolata in 12 partite (record alto in campionato) prima di questo turno, ma ha anche segnato un autogol nello scontro diretto inverso. Dovrà stare attento a Casemiro, che ha segnato il gol di apertura in quello scontro diretto, ed anche nell’ultima trasferta del Real Madrid nella Liga. Sequenza in evidenza: la squadra che ha segnato per prima non ha perso nessuno dei 30 derby ufficiali precedenti tra queste squadre (esclusi tempi supplementari e rigori).

Streaming Atletico Madrid Real Madrid disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

16:15 Dundee United-Celtic (Scottish Premier League) – Sky Sport Arena (Differita)

17:30 Manchester City-Manchester United Streaming (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

Giocatori da tenere d’occhio: İlkay Gündoğan ha segnato una media di un gol nel secondo tempo a partita nelle ultime quattro vittorie casalinghe a rete inviolata del City in Premier League finite con un margine di 2+ gol.

All’angolo rosso, Bruno Fernandes ha segnato il 60% dei gol ufficiali in trasferta dello United a febbraio, e ciascuno dei suoi ultimi quattro rigori convertiti è arrivato in vittorie con oltre 2,5 gol totali. Statistica in evidenza: il City ha il vantaggio nei derby di Premier League che hanno chiuso il primo tempo sullo 0-0 dall’acquisizione del club di Sheikh Mansour nel terzo trimestre del 2008 (risultato finale: 3 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta).

Streaming Manchester City Manchester United sui canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

18:00 Sampdoria-Cagliari (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:00 Arminia Bielefeld-Union Berlino (Bundesliga) – Sky Sport Arena

18:30 Real Sociedad-Levante (Liga) – DAZN e DAZN1

18:30 Ajaccio-Lilla (Coppa Di Francia) – Sportitalia

20:15 Tottenham-Crystal Palace (Premier League) – Sky Sport Football

20:45 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

20:45 Napoli-Bologna Streaming (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Napoli-Bologna, sfida valida per la 26a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Napoli e Bologna non hanno mai pareggiato nelle ultime sette sfide giocate in casa dei campani in Serie A: cinque vittorie interne e due esterne nel periodo. Nelle ultime otto partite di campionato il Napoli ha alternato una vittoria con la porta inviolata (4V) a una sconfitta o un pareggio con almeno due reti subite (1N, 3P) – pareggio 3-3 contro il Sassuolo nella più recente.

Streaming Napoli Bologna sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Reggiana-Lecce (Serie B) – DAZN

21:00 Athletic-Granada (Liga) – DAZN e DAZN1

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

