VERONA MILAN Streaming info ROJADIRECTA TV Gratis Facebook YouTube: Diretta su Sky Sport

Match valido per la 26a giornata della Serie A 2020/21, si gioca oggi domenica 7 marzo 2021 con fischio d'inizio alle ore 15:00 italiane.

Verona e Milan non hanno pareggiato nelle ultime sei sfide in casa dei gialloblù in Serie A: ultimo pari nel dicembre 2000, da allora tre successi interni e tre vittorie esterne. Nelle ultime 10 partite di campionato il Verona ha alternato due sconfitte, due pareggi e due vittorie contro il Milan. Le ultime due sfide con i rossoneri sono terminate in parità.

Verona Milan viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Verona Milan in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Verona Milan Formazioni ufficiali



L’Hellas, reduce dal 3-0 sul Benevento, va in campo con la stessa identica formazione scesa in campo al Vigorito.

Recuperato Tameze che era uscito per crampi: sarà al fianco di Veloso. Titolari quindi anche Lazovic e Lasagna, confermati come punta. Indisponibili Kalinic e Colley.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. Allenatore Juric.

Out Ibra, Calhanoglu, Mandzukic, Bennacer, Rebic. Si sapeva. La novità del giorno è l’assenza di Theo Hernandez: il francese, che ci aspettavamo di vedere in panchina, non figura nella distinta dei rossoneri.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Meité, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Castillejo; Leão. Allenatore Pioli.

Dallo scorso giugno in avanti il Milan ha perso una sola trasferta in Serie A (14 vittorie, 3 pareggi), solamente il Manchester United ha fatto meglio nel periodo nei Top-5 campionati europei, rimanendo imbattuto fuori casa (12 vittorie, 7 pareggi).

