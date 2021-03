Atletico Madrid-Real Madrid Streaming Diretta TV Gratis, dove vederla

Dove vedere Atletico Madrid-Real Madrid Streaming Gratis e Diretta TV senza Rojadirecta o TarjetaRojaOnline, oggi domenica 7 marzo 2021 alle ore 16:15 italiane. 26a giornata del campionato di calcio spagnolo, La Liga.

Un Derby di Madrid con un significato potenzialmente enorme per la corsa al titolo vede l’Atlético Madrid, primo in classifica, tentare di fermare una sequenza di nove partite senza vittorie in questa partita (5 pareggi, 4 sconfitte) nella Liga e, con essa, allungare ad otto punti il proprio vantaggio sugli eterni rivali del Real Madrid.

Tuttavia, è la squadra ospite ad avere il pedigree in questo scontro, con il Real Madrid che mantiene la superiorità negli scontri diretti di tutti i tempi (112 vittorie, 58 pareggi, 56 sconfitte) ed ha terminato la stagione de LL più in alto dell’Atlético Madrid in 63 occasioni precedenti, rispetto alle 20 volte che i suoi rivali hanno concluso più in alto.

Sequenza in evidenza: la squadra che ha segnato per prima non ha perso nessuno dei 30 derby ufficiali precedenti tra queste squadre (esclusi tempi supplementari e rigori).

Atletico Madrid Real Madrid Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV



Atletico Madrid Real Madrid viene trasmessa in diretta tv con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Atletico Madrid Real Madrid Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

La partita non si puòperchè considerata illegale in Italia.

Atletico Madrid Real Madrid sarà disponibile in streaming live su DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.

Atletico Madrid Real Madrid Formazioni

Atlético Madrid: Jan Oblak; Mario Hermoso, Stefan Savic, Felipe, Sime Vrsaljko; Marcos Llorente, Koke, Saúl Ñíguez, Thomas Lemar; Ángel Correa e Luis Suárez.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Raphael Varane, Nacho, Ferland Mendy; Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos; Marco Asensio, Isco e Vinicius JR.

Battaglia chiave: il portiere dell’Atlético Madrid Jan Oblak ha mantenuto la porta inviolata in 12 partite (record alto in campionato) prima di questo turno, ma ha anche segnato un autogol nello scontro diretto inverso. Dovrà stare attento a Casemiro, che ha segnato il gol di apertura in quello scontro diretto, ed anche nell’ultima trasferta del Real Madrid nella Liga.