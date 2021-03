Manchester City-Manchester United Streaming info Rojadirecta Diretta TV Gratis, dove vederla

Dove vedere Manchester City-Manchester United Streaming Gratis e Diretta TV senza Rojadirecta o TarjetaRojaOnline, oggi domenica 7 marzo 2021 alle ore 17:30 italiane. 27a giornata del campionato di calcio inglese, la Premier League.

In Spagna si gioca oggi il Derby di Madrid e nel Regno Unito si gioca il Derby di Manchester! Il Manchester City, campione eletto, è a tre quarti del suo cammino verso un nuovo record di 28 vittorie consecutive nel calcio professionistico e potrebbe superare il record di imbattibilità del club di 28 partite. L’impressionante margine medio di vittoria del City nella sua attuale serie di vittorie è di 2,24, e due terzi (14) di quelle 21 vittorie hanno visto il City in vantaggio a fine primo tempo.

Anche il Manchester United insegue un record, dato che non subisce più di 1,5 gol nelle trasferte di campionato dal giorno di Santo Stefano. È imbattuto da 21 partite in trasferta di Premier League (PL) (13 vittorie, 8 pareggi), ma quattro dei pareggi sono arrivati nelle ultime quattro partite della serie, ed ha ancora sei partite in meno rispetto al record di 27 dell’Arsenal.

Statistica in evidenza: il City ha il vantaggio nei derby di Premier League che hanno chiuso il primo tempo sullo 0-0 dall’acquisizione del club di Sheikh Mansour nel terzo trimestre del 2008 (risultato finale: 3 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta).

Manchester City Manchester United Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV



Manchester City Manchester United viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football.

Manchester City Manchester United Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

La partita non si puòperchè considerata illegale in Italia.

Manchester City Manchester United in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.

Manchester City Manchester United Formazioni

Manchester City: Ederson, Cancelo, Días, Stones, Zinchenko, Rodri, Bernardo Silva, Gündogan, De Bruyne, Sterling e Mahrez. Allenatore Bep Guardiola.

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles, Fred, Matic, Bruno Fernandes, James, Rashford e Edinson Cavani. Allenatore Ole Gunnar Solskjær.

Giocatori da tenere d’occhio: İlkay Gündoğan ha segnato una media di un gol nel secondo tempo a partita nelle ultime quattro vittorie casalinghe a rete inviolata del City in Premier League finite con un margine di 2+ gol. All’angolo rosso, Bruno Fernandes ha segnato il 60% dei gol ufficiali in trasferta dello United a febbraio, e ciascuno dei suoi ultimi quattro rigori convertiti è arrivato in vittorie con oltre 2,5 gol totali.