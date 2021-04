ROJADIRECTA Juventus-Napoli Inter-Sassuolo Bayern-PSG Porto-Chelsea: Orario Diretta Streaming TV Oggi Stasera

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi mercoledì 7 aprile 2021, dove spiccano i recuperi di Serie A Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo, le partite di andata dei quarti di finale di Champions League Bayern-PSG e Porto-Chelsea.



15:00 Sambenedettese-Triestina (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Renate-Pergolettese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pistoiese-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

15:00 Monopoli-Palermo (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Ravenna-Cesena (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Ternana-Cavese (Serie C) – Eleven Sports e Cusano Italia Tv

16:45 Sedan-Angers (Coppa Di Francia) – Sportitalia

17:30 Olbia-Carrarese (Serie C) – Eleven Sports.

18:45 Inter-Sassuolo Streaming (Serie A) – DAZN e DAZN1

Inter-Sassuolo: si gioca finalmente il recupero della 28a giornata di Serie A 2020/21, non disputato per le quattro positività al covid tra i giocatori nerazzurri di tre settimane fa. Il gol di apertura di Romelu Lukaku nel primo tempo contro il Bologna l’ultima volta è stato il suo 20° gol stagionale in Serie A, sebbene tre dei suoi ultimi quattro gol ufficiali siano arrivati nella ripresa. Giacomo Raspadori del Sassuolo ha segnato entrambi i suoi gol in questa stagione di Serie A dopo l’80° minuto di gioco, compreso il gol del pareggio nell’ultima partita contro la Roma. L’Inter ha vinto nove partite (record alto in campionato) in cui pareggiava alla fine del primo tempo, cinque di queste erano in casa.

Diretta Inter Sassuolo disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

18:45 Juventus-Napoli Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A, Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

Juventus-Napoli: si gioca finalmente il recupero della 3a giornata di Serie A 2020/21, partita rinviata ben due volte. Prima per le positività di due giocatori del Napoli, poi per la richiesta dei due club di posticipare la sfida dopo le eliminazione di entrambi dalle Coppe europee. La Juventus è l’unica squadra di Serie A che ancora deve subire gol in casa tra il 16° minuto e la fine del primo tempo.

Àlvaro Morata ha segnato nel secondo tempo ben quattro dei suoi ultimi cinque gol con la Juventus, incluso l’ultimo gol contro il Napoli nella finale di Supercoppa lo scorso gennaio. Lorenzo Insigne del Napoli non è riuscito a convertire due dei tre rigori nei tempi regolamentari che ha calciato nell’arco degli ultimi sei scontri diretti, ma ha segnato su rigore il gol decisivo nell’ultimo scontro diretto disputato a Napoli lo scorso febbraio.

Diretta Juventus Napoli sui canali digitali di Sky Sport Serie A, Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Sky Sport (Canale 254 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Bayern-PSG Streaming (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

L’ex giocatore del PSG Kingsley Coman ha segnato il gol della vittoria nella finale 2019/20 di UCL ed è stato il primo marcatore del Bayern Monaco con i suoi ultimi tre gol in Bundesliga. Potrebbe essere però Kylian Mbappé del PSG a segnare per primo, dato che ha fatto gol nel primo tempo in tre partite consecutive di UCL. Solo una delle ultime 22 partite del Bayern Monaco ha visto il primo tempo concludersi 0-0.

Diretta Bayern PSG sui canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Diretta Porto-Chelsea (Champions League) – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

L’attaccante del Porto Moussa Marega ha segnato due gol in questa stagione di UCL finora, con entrambi i gol che sono stati decisivi e sono arrivati nei primi cinque minuti di entrambi i tempi, in partite che hanno visto un totale di esattamente tre gol. Un uomo rinato sotto la guida di Tuchel, Hakim Ziyech del Chelsea ha visto i suoi ultimi tre gol di apertura nella ‘competizione vera e propria’ di UCL essere decisivi in partite in cui il Chelsea ha vinto ed ha mantenuto la porta inviolata. Il Chelsea ha segnato una media di 1,75 gol dopo l’ora di gioco, nell’arco di una precedente sequenza di quattro vittorie consecutive in altrettante trasferte di UCL, rispetto ad una media di 1,00 prima.

Diretta Porto Chelsea sui canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Real Sociedad-Athletic (Liga) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.