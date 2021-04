Inter-Sassuolo: probabili formazioni e dove vederla

Inter-Sassuolo: si gioca mercoledì 7 aprile alle ore 18:45 italiane il recupero della 28a giornata di Serie A 2020/21, non disputato per le quattro positività al covid tra i giocatori nerazzurri di tre settimane fa. Di seguito le probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv.

Inter-Sassuolo: probabili formazioni

Squalificati Bastoni e Brozovic: al loro posto De Vrij e Sensi. Davanti ballottaggio Young-Sanchez, mentre è confermata la coppia Lautaro Martinez-Lukaku. Ancora indisponibili Berardi e Caputo non al meglio dopo gli acciacchi rimediati in Nazionale. Tornano, invece, a disposizione Locatelli e Ferrari dopo l’isolamento precauzionale. In attacco confermato Raspadori.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Darmian; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, A Young; R Lukaku, Alexis Sánchez. Allenatore Antonio Conte.

Indisponibili: Perisic.

Squalificati: Brozovic (1) e Bastoni (1).

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Maxime López, Magnanelli; H Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore Roberto De Zerbi.

Indisponibili: Ayhan, Berardi, Bourabia, Caputo, Defrel, Romagna.

Squalificati: nessuno.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna.

Dove vedere Inter-Sassuolo Streaming e in TV

Inter-Sassuolo verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su DAZN. La partita sarà anche disponibile al canale DAZN1 al 209 del decoder Sky per i clienti che hanno sottoscritto l’offerta. La diretta streaming gratis di Inter-Sassuolo sarà disponibile su DAZN (per gli abbonati). Puoi scaricare la relativa app su smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito da PC o notebook. Il match rimarrà disponibile on-demand al termine del post partita. A pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.com).