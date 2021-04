INTER SASSUOLO Streaming Gratis Link, dove vederla: Video DAZN o Sky Live?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Inter Sassuolo Streaming Gratis senza Rojadirecta: si affrontano oggi mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 18:45 per il recupero la 28a giornata di Serie A.

Recupero della 28a giornata di Serie A. La corsa dell’Inter verso il suo primo titolo di Serie A dal 2010 continua dopo aver vinto nove partite consecutive nella massima serie per la prima volta in questa stagione. Il Sassuolo è posizionato a metà classifica: ha perso tre delle quattro trasferte di campionato contro avversarie attualmente nelle prime sei posizioni (1 vittoria), con tutte e tre queste sconfitte che sono arrivate nelle ultime sette trasferte.

Gli attaccanti dell’Inter Romelu Lukaku e Lautaro Martínez sono accomunati dall’aver realizzato entrambi la prima marcatura multipla in Serie A contro il Sassuolo, nel pirotecnico 4-3 dell’ottobre 2019.

⚽ Dove vedere Inter Sassuolo Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Inter Sassuolo viene trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Continua la politica di De Zerbi che non convocherà ancora una volta i giocatori rientrati dalle Nazionali a rischio Covid.

Niente Berardi e Caputo quindi, con Raspadori unica punta. Conte dovrà invece fare a meno di Bastoni e Brozovic squalificati: al loro posto Ranocchia (ma resta aperto il ballottaggio con Darmian) e Gagliardini. Turno di riposo per Lautaro Martinez che lascia il campo a Alexis Sanchez.

Inter Sassuolo in esclusiva in diretta streaming con DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese. La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia.

Le probabili formazioni di Inter Sassuolo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, De Vrij; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Young; Lukaku, Sanchez. Allenatore Antonio Conte.

Indisponibili: Perisic, Kolarov.

Squalificati: Brozovic (1) e Bastoni (1).

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Peluso, Rogerio; Magnanelli, Lopez; Traoré, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore Roberto De Zerbi.

Indisponibili: Ayhan, Berardi, Bourabia, Caputo, Defrel, Romagna.

Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia.