ROJADIRECTA Ajax-Roma Granada-Manchester United: Orario Diretta Streaming TV Oggi Europa League

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi giovedì 8 aprile 2021. Occhi puntati su Ajax-Roma, gara di andata dei quarti di finale di UEFA Europa League.

21:00 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

21:00 Ajax-Roma Streaming (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), TV8.

L’Ajax di Erik Ten Hag sfida la Roma di Paulo Fonseca nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Gli olandesi hanno eliminato i francesi del Lille nei sedicesimi di finale e gli svizzeri dello Young Boys negli ottavi, mentre la Lupa ha superato i portoghesi del Braga ai sedicesimi e gli ucraini dello Shakhtar Donetsk agli ottavi.

Diretta Ajax Roma su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. In chiaro su TV8 e streaming gratis sul relativo sito internet.

21:00 Granada-Manchester United (Europa League) – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

21:00 Arsenal-Slavia Praga (Europa League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Dinamo Zagabria-Villarreal (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e TarjetaRojaOnline Gratis non sono considerate legali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

