AJAX-ROMA Streaming info ROJADIRECTA Facebook Live-Stream Video YouTube, dove vederla Gratis con PC iPhone Tablet TV

Dove vedere Diretta Ajax-Roma Streaming Gratis Video senza Rojadirecta. Alle ore 21:00 di oggi giovedì 8 aprile 2021, si gioca Ajax-Roma in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky (anche in chiaro su TV8). Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sulla partita di andata dei quarti di finale di UEFA Europa League 2020-2021.

Gli unici due precedenti fra le due squadre nel torneo risalgono al girone della seconda fase dell’edizione 2002/03: in quell’occasione ad Amsterdam fu l’Ajax a imporsi 2-1, mentre nel ritorno all’Olimpico si registrò un pareggio per 1-1. Negli ultimi turni dei rispettivi campionati, i biancorossi hanno battuto 2-1 in trasferta l’Heerenveen, mentre i giallorossi sono reduci da un pareggio per 2-2 in trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Ajax Roma Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV

Ajax Roma viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. La partita sarà invece visibile in chiaro su TV8.

Dusan Tadic è il miglior marcatore degli olandesi nel torneo con 3 goal all’attivo, mentre lo spagnolo Borja Mayoral è uno degli attuali capocannonieri dell’Europa League assieme a Pizzi del Benfica e a Yazici del Lille a quota 6 reti.

Ajax Roma Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Ajax Roma in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia. Streaming in chiaro su TV8.

Ajax Roma probabili Formazioni

Ajax (4-3-3): Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. All. ten Hag.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko. All. Fonseca.

Arbitro: Sergei Karasev (Russia).

Dusan Tadic ha partecipato a nove gol nelle competizioni europee per l’Ajax in questa stagione (cinque gol e quattro assist): il triplo rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra.

Alternative per vedere Ajax Roma in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Ajax Roma non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis, sono irregolari con la legge italiana.

Dopo aver trascorso 19 stagioni senza raggiungere le semifinali nelle competizioni europee, l’Ajax sta cercando di raggiungere le semifinali di Champions League o Europa League per la terza volta nelle ultime cinque stagioni.

L’unica alternativa per guardare Ajax Roma potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.