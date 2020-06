INTER SASSUOLO Streaming Gratis Link, dove vederla: DAZN o Sky?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Inter Sassuolo Streaming Gratis senza Rojadirecta: si affrontano oggi mercoledì 24 giugno 2020 alle ore 19:30 per la 27a giornata di Serie A.

Bilancio sorprendentemente a favore degli emiliani per quanto concerne le sfide di Serie A giocate a San Siro contro l’Inter: 2 i successi dei nerazzurri, un solo pareggio e ben 3 vittorie del Sassuolo. Tra le vittorie dell’Inter, indimenticabile il 7-0 del settembre 2014 con tripletta di Icardi, doppietta di Osvaldo e reti di Kovacic e Guarin.

Dove vedere Inter Sassuolo Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Inter Sassuolo ⚽ viene trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Inter e Sassuolo hanno pareggiato soltanto una delle 13 sfide di Serie A (0-0 nel gennaio 2019): completano cinque successi nerazzurri e sette neroverdi. L’Inter non batte il Sassuolo al Meazza dal settembre 2014 (7-0 con Mazzarri); da allora per i nerazzurri tre sconfitte seguite dal pareggio della scorsa stagione. L’Inter è imbattuta da sette partite di Serie A disputate di mercoledì (6V, 1N), mantenendo la porta inviolata ben sei volte nel periodo.

Inter Sassuolo ⚽ in esclusiva in diretta streaming con DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese. La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia.