Streaming Inter-Sassuolo Atalanta-Lazio Roma-Sampdoria, dove vedere Partite Gratis Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di mercoledì 24 giugno 2020, dove spiccano Inter-Sassuolo, Atalanta-Lazio, Roma-Sampdoria che chiudono la 27a giornata di Serie A.

18:00 Ik Start-Molde (Tippeligaen) – Eurosport 1.

19:00 Diretta Goal Premier League – Sky Sport Uno.

19:30 Diretta Inter-Sassuolo (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Bilancio sorprendentemente a favore degli emiliani per quanto concerne le sfide di Serie A giocate a San Siro contro l’Inter: 2 i successi dei nerazzurri, un solo pareggio e ben 3 vittorie del Sassuolo. Tra le vittorie dell’Inter, indimenticabile il 7-0 del settembre 2014 con tripletta di Icardi, doppietta di Osvaldo e reti di Kovacic e Guarin.

Diretta Inter Sassuolo ⚽ con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:00 Manchester United-Sheffield United (Premier League) – Sky Sport Football.

19:30 Real Sociedad-Celta (Liga) – DAZN.

19:30 Alaves-Osasuna (Liga) – DAZN.

20:30 Odd-Valerenga (Tippeligaen) – Eurosport 1.

21:15 Liverpool-Crystal Palace (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

21:45 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:45 Diretta Atalanta-Lazio (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

L’Atalanta ha ripreso il proprio percorso nella stessa maniera in cui lo aveva interrotto, segnando cioè una valanga di reti: sono 74 fin qui, equamente divise tra casa e trasferta; i bergamaschi, inoltre, hanno una striscia aperta in campionato di 4 vittorie di fila.

Diretta Atalanta-Lazio ⚽ con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:45 Diretta Roma-Sampdoria (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 485 Digitale Terrestre).

La Roma viene da 2 vittorie consecutive in Serie A, conquistate prima della sospensione del torneo ai danni di Lecce e Cagliari, prima in casa e poi in trasferta, entrambe le volte segnando quattro reti, non subendone nella prima occasione e contandone 3 contro nella seconda; Sampdoria vittoriosa solo 3 volte in stagione lontano da Marassi: a Ferrara con la SPAL, nel derby e poi a Torino ai danni dei granata.

Diretta Roma-Sampdoria ⚽ con i canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite, 485 Digitale Terrestre). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

22:00 Real Madrid-Maiorca (Liga) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.