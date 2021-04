JUVENTUS NAPOLI Streaming Gratis info ROJADIRECTA, dove vederla in Video Diretta TV con Smartphone Tablet PC: DAZN o SKY?

JUVENTUS NAPOLI Streaming Gratis info ROJADIRECTA, dove vederla in Video Diretta TV con Smartphone Tablet PC.

Dove vedere Diretta Juventus Napoli Streaming senza Rojadirecta. Alle 18:45 italiane di oggi mercoledì 7 aprile 2021 si recupera il match della 3a giornata di Serie A del 4 ottobre 2020. La Juventus di Andrea Pirlo riceve allo Stadium il Napoli di Gattuso nella sfida che vale un posto in Champions League. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming live e diretta tv.

Juventus Napoli Streaming, prestanzione diretta match

La Juventus ha vinto 8 delle ultime 9 sfide casalinghe contro il Napoli in Serie A; l’unica sconfitta dei bianconeri nel parziale è arrivata ad aprile 2018. 1-0 firmato Koulibaly con un gol di testa nei minuti di recupero. Il Napoli ha vinto le ultime due gare di Serie A contro la Juventus: l’ultima volta che ha ottenuto tre successi consecutivi contro i bianconeri risale al 2011, con Walter Mazzarri in panchina. Dalla prima stagione (2011/2012) della serie di Scudetti consecutivi vinti dalla Juventus, nessuna squadra ha ottenuto più successi del Napoli contro i bianconeri in Serie A (5, come la Roma).

Juventus Napoli in Diretta TV al posto di Rojadirecta

Juventus Napoli sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 e 254 del satellite). Non verrà trasmessa in chiaro.

Dopo una serie di 7 successi interni consecutivi, la Juventus ha perso la gara casalinga più recente in Serie A: 0-1 contro il Benevento. I bianconeri non hanno mai perso due partite di fila tra le mura domestiche all’Allianz Stadium nella competizione (l’ultima volta è successo nel marzo 2011, con Luigi Delneri in panchina).

Juventus Napoli Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta.

Juventus Napoli sarà disponibile in streaming live su SkyGo (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Dopo non aver segnato nessun gol nelle prime quattro sfide contro il Napoli, con le maglie di Real Madrid e Juventus, Cristiano Ronaldo ha segnato 3 reti negli ultimi cinque match contro i partenopei.

Le probabili formazioni di Juventus Napoli:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Federico Chiesa; Alvaro Morata,

CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Indisponibili: Bonucci, Bernardeschi. Dybala parte in panchina.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Fabián Ruiz; Lozano, Zeilinski, Lorenzo Insigne; Mertens. Allenatore Gennaro Gattuso. Indisponibili: Ghoulam.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1 (VAR: Luigi Nasca).

Gennaro Gattuso ha vinto due delle cinque sfide di Serie A da allenatore contro la Juventus (3 pareggi nel parziale), entrambe quelle sulla panchina dei Napoli. Tra i tecnici attualmente in campionato è quello con la percentuale più alta di successi contro i bianconeri (40%).

Alternative per vedere Juventus Napoli in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Juventus Napoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.

Federico Chiesa ha segnato 12 gol in tutte le competizioni con la maglia della Juventus: 10 di questi sono arrivati dall’inizio del 2021. Nel nuovo anno solare, si tratta dell’unico giocatore italiano attualmente in Serie A in doppia cifra di reti, considerando tutte le competizioni. Lorenzo Insigne ha realizzato tre gol in Serie A contro la Juventus. Negli anni 2000 solo Marek Hamsik ha fatto meglio con la maglia del Napoli con 6 reti (a 3 José Callejón ed Edinson Cavani).

Video Juventus Napoli dagli archivi storici