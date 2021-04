Juventus-Napoli: probabili formazioni e dove vedere il recupero di Serie A.

Juventus-Napoli: si gioca mercoledì 7 aprile alle ore 18:45 italiane il recupero della 3a giornata di Serie A 2020/21, partita rinviata ben due volte. Prima per le positività di due giocatori del Napoli, poi per la richiesta dei due club di posticipare la sfida dopo le eliminazione di entrambi dalle Coppe europee. Di seguito le probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv.

Juventus-Napoli: probabili formazioni

Chance per Bernardeschi, mentre davanti confermata la coppia Morata-Cristiano Ronaldo. Anche in difesa, per mancanza di alternative, ci saranno ancora Chiellini e De Ligt. Koulibaly rientra dalla squalifica e farà coppia con Manolas. In attacco Osimhen favorito su Mertens. Tra i pali si rivede Ospina.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo.

Indisponibili: Bonucci, Demiral.

Squalificati: nessuno.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui; Bakayoko, Fabián Ruiz; Politano, Zeilinski, L.

Insigne; Mertens. Allenatore Gennaro Gattuso.Indisponibili: Ghoulam, Demme, Ospina.Squalificati: nessuno.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1 (VAR: Luigi Nasca).

Dove vedere Juventus-Napoli Streaming e in TV

Juventus-Napoli verrà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 e 254 del satellite).

La diretta streaming gratis di Juventus-Napoli sarà disponibile per gli abbonati Sky attraverso l’applicazione di Sky Go (link skygo.sky.it), servizio fruibile su dispositivi come pc, smartphone e tablet. In alternativa ed a pagamento per tutti, sarà possibile seguire l’incontro su Now TV (link www.nowtv.com), la piattaforma online utile per assistere alla programmazione di Sky.