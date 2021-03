Rojadirecta Parma-Genoa Ascoli-Cremonese St Etienne-Monaco TarjetaRojaOnline: Orario Diretta Streaming TV Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi venerdì 19 marzo 2021, dove spiccano Parma-Genoa (Serie A) e Ascoli-Cremonese (Serie B)

01:30 Atletico Nacional-Guaran? (Copa Libertadores) – Dazn

09:00 Western Sydney Wanderers-Perth Glory (A-League) – Sportitalia

12:00 Sorteggio Quarti Champions League – Eurosport (Visibile Su Dazn), Sky Sport 24, Sky Sport Football e Uefa.com

13:00 Sorteggio Quarti Europa League – Eurosport (Visibile Su Dazn), Sky Sport 24, Sky Sport Football e Uefa.com

19:30 Arsenal-Manchester United (Fa Wsl) – Dazn

20:30 Arminia B-Lipsia (Bundesliga) – Sky Sport Uno

20:45 Parma-Genoa Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Parma-Genoa, primo anticipo della 28a giornata di Serie A. Hernani ha segnato l’ultimo gol del Parma nelle ultime tre partite di SA in cui lui è riuscito a segnare, ogni volta dando al Parma un vantaggio o aumentandolo. Nel frattempo, Mattia Destro del Genoa sarà uno dei tanti giocatori della squadra ospite a caccia disperata di un impatto, e tre dei suoi cinque gol precedenti sono arrivati tra il 46° ed il 60° minuto e sono stati gli ultimi delle rispettive partite. Il Genoa non è riuscito a fare gol nel primo tempo in cinque delle ultime sei partite di SA ed in 19 partite in questa stagione (record alto in campionato).

Streaming Parma Genoa sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.

21:00 Ascoli-Cremonese Streaming (Serie B) – Dazn e Rai Sport

Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Ascoli-Cremonese: si gioca per la 30a giornata di Serie B. Ascoli 18esima in classifica con 27 punti (in zona retrocessione), Cremonese al 14esimo posto con 35 punti.

Streaming Ascoli Cremonese disponibile su DAZN e Rai Sport. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

21:00 St Etienne-Monaco (Ligue 1) – Dazn

21:00 Betis-Levante (Liga 1) – Dazn

21:00 Fulham-Leeds (Premier League) – Sky Sport Football.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.