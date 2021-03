PARMA GENOA Streaming info Rojadirecta TV e TarjetaRojaOnlien Gratis: Diretta Sky o DAZN Video?

Dove vedere Diretta Parma Genoa Streaming Live senza RojaDirecta Video e TarjetaRojaOnline Gratis. Partita valida per la 28a giornata della Serie A 2020/21, si gioca oggi venerdì 19 marzo 2021 con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? La 28a giornata di Serie A inizia dallo scontro salvezza tra il Parma e il Genoa allo Stadio Ennio Tardini. La gara d’andata era stata proprio l’ultima vittoria del Parma, 1-2 al Tardini con due goal di Gervinho. Tutte le ultime cinque partite si sono risolte con la vittoria del Parma.

Parma Genoa viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Il Genoa può diventare la quarta squadra con cui Mattia Destro (a quota nove reti nel torneo in corso) va in doppia cifra di gol in Serie A, dopo il Siena (12 nel 2011/12), la Roma (13 nel 2013/14) e il Bologna (11 nel 2016/17).

Parma Genoa in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.

Mihai Valentin Mihaila ha segnato nelle ultime due partite con la maglia del Parma: l’ultimo giocatore gialloblù ad andare a segno per tre gare di fila in Serie A è stato Dejan Kulusevski lo scorso

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Kurtic, Kucka; Man, Pellé, Mihaila. Allenatore D’Aversa. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Cornelius, Gagliolo, Gervinho, Inglese, Iacoponi, Valenti, Nicolussi Caviglia.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zaijc, Badelj, Strootman, Czyborra; Shomurodov, Destro. Allenatore Ballardini. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Pellegrini.

Altre forme per vedere Parma Genoa non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis, sono irregolari con la legge italiana.

Parma (due) e Genoa (tre) sono due delle tre squadre, con il Crotone (tre), ad aver segnato meno gol negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato – i crociati hanno realizzato il 24% delle proprie reti (6/25) nei primi 15 minuti, percentuale record nella Serie A 2020/21.

L’unica alternativa per guardare Parma Genoa potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.