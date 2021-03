ROJADIRECTA Crotone-Bologna Spezia-Cagliari SPAL-Cittadella TarjetaRojaOnline: Orario Diretta Streaming TV Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi sabato 20 marzo 2021, dove spiccano Spezia-Cagliari e Crotone-Bologna anticipi della 28a giornata di Serie A.

11:00 Milan-Cagliari (Campionato Primavera) – Milan Tv (Visibile Su Sportitalia)

12:30 Roma-Inter (Serie A Femminile) – Inter Tv (Visibile Su Dazn), Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

13:00 Metz-Rennes (Ligue 1) – Dazn

13:00 Sampdoria-Inter (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:15 Bournemouth-Southampton (Fa Cup) – Dazn

14:00 Reggina-Cosenza (Serie B) – Dazn

14:00 Frosinone-Lecce (Serie B) – Dazn

14:00 Vicenza-Pescara (Serie B) – Dazn e Dazn1

14:00 Pordenone-Pisa (Serie B) – Dazn

14:00 Empoli-Entella (Serie B) – Dazn

14:00 Athletic-Eibar (Liga) – Dazn.

15:00 Crotone-Bologna Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Il Crotone ha subìto il gol di apertura in 18 partite di Serie A (record alto in campionato), perdendole tutte e 18: è l’unica squadra a non aver ancora guadagnato un punto quando ha subìto il primo gol. Simy, l’attaccante più in forma del Crotone, ha segnato cinque degli ultimi otto gol della sua squadra in SA, tre dei quali prima del 30° minuto di gioco. A rubargli la scena potrebbe essere Roberto Soriano, che ha segnato l’ultimo gol del Bologna nelle ultime due partite, ogni volta dopo il 65° minuto di gioco.

Streaming Crotone Bologna sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Empoli-Sassuolo (Campionato Primavera) – Sportitalia

15:30 Bayern-Stoccarda (Bundesliga) – Sky Sport Uno

15:30 Colonia-Borussia Dortmund (Bundesliga) – Sky Sport Football

16:00 Monza-Venezia (Serie B) – Dazn

16:15 Celta-Real Madrid (Liga) – Dazn

17:00 Nizza-Marsiglia (Ligue 1) – Dazn e Dazn1

17:00 Juventus-Atalanta (Campionato Primavera) – Sportitalia.

18:00 Spezia-Cagliari Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Il Cagliari non è riuscito a fare gol nel primo tempo in nove delle ultime 11 partite di Serie A, sei delle quali vedevano uno 0-0 alla fine del primo tempo.

potrebbe essere di nuovo il salvatore per lo Spezia, dopo aver contribuito all’ultimo gol della sua squadra nelle due partite casalinghe precedenti in Serie A (un gol, un assist), entrambe terminate con dei pareggi. Tuttavia, a rubargli la scena potrebbe essere, che ha segnato il primo gol del Cagliari in otto delle ultime nove partite di Serie A in cui lui è riuscito a segnare, incluso lo scontro diretto inverso.

Streaming Spezia Cagliari sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

18:00 Spal-Cittadella Streaming (Serie B) – Dazn

Streaming Spal Citadella disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

18:30 Schalke-Borussia M (Bundesliga) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

18:30 Everton-Manchester City (Fa Wsl) – Dazn

18:30 Huesca-Osasuna (Liga) – Dazn

21:00 Brighton-Newcastle (Premier League) – Sky Sport Football

21:00 Valladolid-Siviglia (Liga) – Dazn

22:30 Velez-Independiente (Campionato Argentino) – Sportitalia.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.