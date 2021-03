Crotone-Bologna Streaming info Rojadirecta TV Gratis: Diretta Sky o DANZ?

Dove vedere Diretta Crotone Bologna Streaming Live senza RojaDirecta Video e TarjetaRojaOnline Gratis. Partita valida come anticipo della 28a giornata della Serie A 2020/21, si gioca oggi sabato 20 marzo 2021 con fischio d’inizio alle ore 15 italiane. Diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà?

Crotone Bologna si giocherà allo stadio Ezio Scida di Crotone. Il calcio d’inizio del match tra la formazione di Cosmi e quella di Mihajlovic è in programma alle ore 15. La gara d’andata è stata giocata al Dall’Ara di Bologna lo scorso 29 novembre ed è stata vinta per 1-0 dalla formazione di Sinisa Mihajlovic su quella di Giovanni Stroppa, poi sostituito a stagione in corso da Serse Cosmi: decisiva una rete messa a segno poco prima dell’intervallo da Soriano.

Crotone Bologna Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV

Crotone Bologna viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Crotone Bologna Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Crotone Bologna in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.

Crotone Bologna Formazioni

CROTONE (3-5-1-1): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Pedro Pereira, Benali, Petriccione, Molina, Rispoli; Messias; Simy. All. Cosmi

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Luperto, Cigarini, Ounas.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Faragò, Santander.

Simy ha segnato 12 gol con il Crotone in questo campionato, due in più rispetto a quanto fatto nelle sue precedenti due stagioni di Serie A (10: 7+3); è andato a segno in tutte le ultime tre gare, l’ultimo giocatore africano capace di realizzare almeno una rete in quattro partite di fila in Serie A è stato Musa Barrow del Bologna a luglio.

Alternative per vedere Crotone Bologna in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Crotone Bologna non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per guardare Crotone Bologna potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.

Il Crotone ha subìto il gol di apertura in 18 partite di Serie A (record alto in campionato), perdendole tutte e 18: è l’unica squadra a non aver ancora guadagnato un punto quando ha subìto il primo gol. Simy, l’attaccante più in forma del Crotone, ha segnato cinque degli ultimi otto gol della sua squadra in SA, tre dei quali prima del 30° minuto di gioco. A rubargli la scena potrebbe essere Roberto Soriano, che ha segnato l’ultimo gol del Bologna nelle ultime due partite, ogni volta dopo il 65° minuto di gioco.