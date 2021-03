Spezia-Cagliari Streaming info Rojadirecta TV Gratis: DANZ o Diretta Sky?

Dove vedere Diretta Spezia Cagliari Streaming Live senza RojaDirecta Video e TarjetaRojaOnline Gratis. Partita valida come anticipo della 28a giornata della Serie A 2020/21, si gioca oggi sabato 20 marzo 2021 con fischio d’inizio alle ore 18 italiane. Diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà?

Al Picco di La Spezia si gioca un delicatissimo scontro salvezza. Lo Spezia di Vincenzo Italiano ospita il Cagliari nella 28a giornata di Serie A. Una sfida con in palio punti molto pesanti, tra due squadre che hanno tutta l’intenzione di correre il prima possibile verso la salvezza. Lo Spezia ha vinto sette delle 14 sfide contro il Cagliari tra Serie A, Serie B e Coppa Italia (4N, 3P).

Spezia Cagliari Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV

Spezia Cagliari viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Spezia Cagliari Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Spezia Cagliari in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.

Spezia Cagliari Formazioni

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Leo Sena, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. All. Italiano

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Estevez, Krapikas, Nzola, Provedel, Saponara.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.

All. SempliciSqualificati: NessunoIndisponibili: Rog, Sottil, Tramoni.

La prima rete del giocatore dello Spezia Emmanuel Gyasi in Serie A è arrivata nella gara di andata contro il Cagliari, per il gol del momentaneo vantaggio ligure (match terminato 2-2). Tra i difensori dei maggiori cinque campionati europei con almeno quattro assist vincenti, Gabriele Zappa del Cagliari è il più giovane, ed uno degli unici due nati a partire dal 1999 insieme a Emerson del Real Betis.

Alternative per vedere Spezia Cagliari in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Spezia Cagliari non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per guardare Spezia Cagliari potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.

Il Cagliari non è riuscito a fare gol nel primo tempo in nove delle ultime 11 partite di Serie A, sei delle quali vedevano uno 0-0 alla fine del primo tempo. Daniele Verde potrebbe essere di nuovo il salvatore per lo Spezia, dopo aver contribuito all’ultimo gol della sua squadra nelle due partite casalinghe precedenti in Serie A (un gol, un assist), entrambe terminate con dei pareggi. Tuttavia, a rubargli la scena potrebbe essere João Pedro, che ha segnato il primo gol del Cagliari in otto delle ultime nove partite di Serie A in cui lui è riuscito a segnare, incluso lo scontro diretto inverso.