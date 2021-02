SPEZIA PARMA Streaming TV Gratis Diretta: Video Sky o Live DAZN?

Dove vedere Diretta Spezia Parma Streaming Live senza RojaDirecta Video e TarjetaRojaOnline Gratis. Partita valida per la 24a giornata della Serie A 2020/21, si gioca oggi sabato 27 febbraio 2021 con fischio d’inizio alle ore 15:00 italiane. Diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà?

Andreas Cornelius ha segnato nell’ultima partita di campionato dopo un digiuno di 18 gare di Serie A, la seconda delle due volte in cui è andato a segno per due gare di fila nel massimo campionato è stata nel gennaio 2020. Juraj Kucka ha segnato in due match consecutivi in Serie A per la prima volta dallo scorso luglio (contro Fiorentina e Roma), anche allora entrambe le reti nelle due sfide consecutive arrivarono dal dischetto: il centrocampista del Parma non è mai arrivato a tre gare di fila in gol.

Spezia Parma viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Spezia Parma in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Spezia Parma Formazioni

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Chabot, Terzi, S. Bastoni; Maggiore, Ricci, Estevez; Gyasi, Nzola, Saponara. Allenatore Italiano.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Rafael.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Grassi; Karamoh, Cornelius, Man. Allenatore D’Aversa.

Squalificati: Bani, Brugman.

Indisponibili: Nicolussi Caviglia, Pellè, Gervinho, Zirkzee.

Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

Lo Spezia ha segnato 30 gol finora in questo campionato: tra le squadre esordienti in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria solamente il Chievo del 2001/02 ha fatto meglio (41 reti) dopo 23 partite giocate. Il Parma non è riuscito a vincere nelle ultime 14 partite di campionato (5N, 9P): l’ultima squadra emiliano-romagnola a fare peggio in Serie A è stata il Cesena nel 2015 (18).

