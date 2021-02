ROJADIRECTA Verona-Juventus Spezia-Parma Bologna-Lazio TarjetaRojaOnline: Orario Diretta Streaming TV Oggi.

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi sabato 27 febbraio 2021, dove spicca Verona-Juve Spezia-Parma e Bologna-Lazio anticipi della 24a giornata di Serie A.

11:00 Milan-Ascoli (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:30 Viterbese-Palermo (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport Primafila (Canale 252 Satellite)

12:30 Napoli-Sassuolo (Serie A Femminile) – Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

12:30 Pink Bari-Milan (Serie A Femminile) – Milan Tv (Visibile Su Dazn)

13:00 Empoli-Inter (Campionato Primavera) – Inter Tv (Visibile Su Dazn) e Sportitalia

13:00 Bordeaux-Metz (Ligue 1) – Dazn

13:00 Manchester City-West Ham (Premier League) – Sky Sport Football

14:00 Pordenone-Ascoli (Serie B) – Dazn

14:00 Cosenza-Chievo (Serie B) – Dazn

14:00 Cremonese-Frosinone (Serie B) – Dazn e Dazn1

14:00 Pisa-Vicenza (Serie B) – Dazn

14:00 Pescara-Lecce (Serie B) – Dazn

14:00 Spal-Reggina (Serie B) – Dazn

14:00 Eibar-Huesca (Liga) – Dazn.

15:00 Streaming Spezia-Parma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Spezia-Parma si giocherà come anticipo del sabato di Serie A, nello specifico nel primo pomeriggio, con calcio d’inizio fissato alle ore 15. Lo stadio sarà l’Alberto Picco di La Spezia. L’arbitro sarà il signor Daniele Orsato della sezione di Schio. Giocatori da tenere d’occhio: i due gol di Emmanuel Gyasi in questa stagione di Serie A hanno portato lo Spezia in vantaggio di un gol, ed hanno contribuito a conquistare quattro punti. Il giocatore che più probabilmente potrebbe segnare per il Parma potrebbe essere Juraj Kucka, che ha trasformato un rigore nel primo tempo in partite consecutive. Statistica in evidenza: sei delle 13 sconfitte del Parma in Serie A hanno visto un margine di almeno 3 gol, e solo il Crotone all’ultimo posto ha un record peggiore in questo senso (sette).

Diretta Spezia Parma sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Francavilla-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Catanzaro-Ternana (Serie C) – Eleven Sports e Cusano Italia Tv

15:00 Sambenedettese-Sudtirol (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport Primafila (Canale 253 Satellite)

15:00 Gubbio-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Giana Erminio-Pro Vercelli (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pistoiese-Albinoleffe (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Novara-Pro Sesto (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport Primafila (Canale 252 Satellite)

15:00 Imolese-Mantova (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Bari-Foggia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Lucchese-Olbia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Cavese-Potenza (Serie C) – Eleven Sports e E Sky Sport Primafila (Canale 254 Satellite)

15:00 Matelica-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports

15:15 Soyaux-Lione (Division 1 Feminine) – Dazn

15:30 Bayern-Colonia (Bundesliga) – Sky Sport Uno

16:00 Monza-Cittadella (Serie B) – Dazn

16:00 West Bromwich Albion-Brighton (Premier League) – Sky Sport Football

16:15 Siviglia-Barcellona (Liga) – Dazn

17:00 Digione-Psg (Ligue 1) – Dazn

17:30 Feralpisalò-Legnago (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pro Patria-Como (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport Primafila (Canale 252 Satellite)

17:30 Perugia-Modena (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport Primafila (Canale 253 Satellite)

17:30 Turris-Casertana (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport Primafila (Canale 254 Satellite)

18:00 Streaming Bologna-Lazio (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Bologna-Lazio, partita valida per la 24ª giornata di Serie A, si giocherà sabato 27 febbraio 2021 alle ore 18:00.

Sede del match lo stadio Dall’Ara di Bologna. L’arbitro sarà il signor Piero Giacomelli della sezione di Trieste. Giocatori da tenere d’occhio: Roberto Soriano è stato il primo marcatore del Bologna in cinque delle sei partite di Serie A in cui lui è riuscito a segnare, mentre Ciro Immobile della Lazio ha fatto gol e/o assist in nove delle sue ultime 12 partite di Serie A, aiutando la propria squadra a vincere nelle ultime cinque di quelle partite. Statistica in evidenza: nessuna squadra quando ha iniziato da sfavorita ha pareggiato più partite casalinghe rispetto al Bologna in Serie A (1 vittoria, 5 pareggio, 4 sconfitte).

Diretta Bologna Lazio sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

18:00 Entella-Brescia (Serie B) – Dazn e Dazn1

18:30 Alaves-Osasuna (Liga) – Dazn

18:30 Lipsia-Borussia M (Bundesliga) – Sky Sport Uno

18:30 Leeds-Aston Villa (Premier League) – Sky Sport Football.

20:45 Streaming Verona-Juventus (Serie A) – Dazn e Dazn1

Verona-Juventus si giocherà sabato 27 febbraio 2021 allo stadio Bentegodi di Verona. Calcio d’inizio della sfida fissato per le ore 20:45. La sfida è valida per la 24ª giornata di Serie A. Direzione di gara affidata all’arbitro Fabio Maresca. Giocatori da tenere d’occhio: Antonín Barák ha segnato il gol decisivo per la vittoria in ciascuna delle tre partite casalinghe in cui lui è riuscito a segnare in questa stagione di Serie A, con tutti e tre i gol che sono arrivati tra il 60° ed il 65° minuto. Nel frattempo, Cristiano Ronaldo ha segnato cinque gol nei primi tempi nell’arco delle ultime tre vittorie ufficiali della Juventus. Statistica in evidenza: sei delle ultime sette trasferte della Juventus in Serie A hanno visto più di 9,5 calci d’angolo.

Diretta Verona Juventus trasmessa da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

21:00 Getafe-Valencia (Liga) – Dazn

21:00 Newcastle-Wolverhampton (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.