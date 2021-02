VERONA JUVENTUS Streaming info ROJADIRECTA TV TarjetaRojaOnline Gratis, dove vedere Diretta: Video DAZN Sky Live?

Dove vedere Diretta Verona Juventus Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta e TarjetaRojaOnline: Video Serie A 24a giornata. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 27 febbraio 2021, si gioca Verona Juventus in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match della 24a giornata di Serie A.

Nessuna delle ultime nove stagioni consecutive in cui la Juventus ha vinto lo Scudetto l’avevano vista guadagnare meno dei suoi 45 punti in questa fase, anche se le quattro vittorie ‘a zero’ nelle ultime cinque partite di Serie A hanno ridato qualche motivo di speranza. Iniziare bene potrebbe essere cruciale, poiché ciascuna delle ultime nove partite ufficiali ha visto lo stesso esito (vittoria/pareggio/sconfitta) tra la fine del primo tempo e la fine della partita (6 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte).

La Juventus ha perso solo tre trasferte in questa stagione, ma tutte e tre quelle sconfitte sono arrivate nelle ultime cinque trasferte ufficiali (2 vittorie, 3 sconfitte). La squadra ospite è anche vulnerabile soprattutto negli ultimi 15 minuti del primo tempo, poiché ha subìto sei degli 11 ‘gol contro’ proprio in quel periodo nelle trasferte di campionato.

Verona Juventus Diretta al posto di Rojadirecta TV

Verona Juventus viene trasmessa in diretta tv con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Il Verona ha vinto due delle ultime tre partite casalinghe contro la Juventus in Serie A (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nei precedenti nove confronti interni (4N, 3P). Dovesse vincere, il Verona (attualmente a 34) registrerebbe il proprio record di punti dopo 24 partite di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria; il record attuale è di 36 nel 2013/14.

Verona Juventus Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Verona Juventus sarà disponibile in streaming live su DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.

La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque partite di campionato, tante volte quante nelle precedenti 27. Nel periodo la squadra bianconera è, insieme all’Inter, quella che conta più clean sheet in Serie A.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Verona Juventus Formazioni

La Juventus ha perso due delle ultime tre trasferte di Serie A (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 11 (4V, 5N).

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. Allenatore Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ceccherini, Colley, Dawidowicz, Kalinic.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, A. Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie, Bernardeschi; Kulusevski, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo. Squalificati: Danilo. Indisponibili: Arthur, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Dybala, Morata.

Cristiano Ronaldo è il giocatore che ha realizzato più marcature multiple in questa stagione nei top-5 campionati europei (sette) – l’attaccante della Juventus ha realizzato tre gol nelle ultime tre partite, dopo che era rimasto tre gare a secco in campionato.

Alternative per vedere Verona Juventus in diretta streaming gratis

Altre forme per vedere Verona Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis o SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

Antonin Barak ha fornito un assist nell’ultima partita contro il Genoa e segnato un gol nella precedente contro il Parma: solo una volta il centrocampista del Verona ha fatto meglio in Serie A, quando ha partecipato ad almeno un gol per quattro gare di fila nel 2017 con l’Udinese.

L’unica alternativa per guardare Verona Juventus potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.