ATALANTA SPEZIA Streaming info ROJADIRECTA TV Gratis, dove vedere Web Video: DAZN o Sky Live?

Match valido come anticipo della 27a giornata della Serie A 2020/21, si gioca oggi venerdì 12 marzo 2021 con fischio d'inizio alle ore 20:45 italiane.

La caccia dell’Atalanta per raggiungere per la terza volta consecutiva la fase a gironi di UEFA Champions League continua dopo la sconfitta in trasferta contro la capolista Inter in Serie A. Torna ora a Bergamo, dove ha visto almeno almeno tre gol in sette delle ultime nove partite di campionato (media di 3,11 a partita) vedendo sei vittorie con un margine di almeno due gol.



Atalanta Spezia viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

L’Atalanta ha subito tre degli ultimi sei gol in Serie A su sviluppo di calcio d’angolo: solo quattro formazioni (Crotone, Sampdoria, Fiorentina e Parma) hanno incassato da questa situazione di gioco più reti dei bergamaschi finora (sei).



Atalanta Spezia in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

L’Atalanta, sconfitta nell’ultimo turno di campionato dopo cinque gare consecutive senza perdere, non colleziona due ko consecutivi in Serie A da ottobre 2020 (contro Napoli e Sampdoria).

Atalanta Spezia Formazioni



Gian Piero Gasperini si appresta a confermare Sportiello tra i pali, col solito trio difensivo Toloi-Romero-Djimsiti (anche se Palomino scalpita), in

attacco Zapata è ok ed è in lizza con Ilicic e Muriel per due maglie. Pasalic potrebbe far rifiatare De Roon. Lo Spezia ritrova Pobega, che dovrebbe partire dalla panchina, oltre al portiere Rafael. Vignali più di Ferrer a destra, Sena cerca una maglia a centrocampo, in attacco Farias o Verde con Nzola e Gyasi.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Muriel. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Hateboer, Sutalo.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Terzi, S. Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. Allenatore Italiano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Krapikas, Provedel, Rafael, Saponara.





Con una rete allo Spezia, Duván Zapata può diventare il secondo giocatore ad essere andato a segno in Serie A contro tutte e 20 le squadre attualmente nella competizione, dopo Ciro Immobile.

