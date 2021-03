ROJADIRECTA Atalanta-Spezia Lazio-Crotone Cittadella-Pisa: Orario Diretta Streaming TV Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi venerdì 12 marzo 2021, dove spiccano Lazio-Crotone e Atalanta-Spezia, anticipi del turno 27 di Serie A.

15:00 Lazio-Crotone Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Lazio-Crotone, sfida valida per la 27a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma: la squadra di Simone Inzaghi affronta quella di Serse Cosmi. Ciro Immobile della Lazio ha segnato il gol di apertura nello scontro diretto inverso, ma i suoi ultimi quattro gol in Serie A sono arrivati in casa. Nel frattempo, Simy ha segnato il 100° gol del Crotone in Serie A con il suo ultimo gol, ed è stato il suo unico marcatore in ciascuna delle quattro trasferte di Serie A in cui lui è riuscito a segnare. Il Crotone è l’unica squadra della Serie A a non aver ancora guadagnato un punto quando ha subìto il primo gol (17 sconfitte).

Streaming Lazio Crotone sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Torino-Sampdoria (Campionato Primavera) – Sportitalia

19:00 Cittadella-Pisa Streaming (Serie B) – DAZN e DAZN1

Streaming Cittadella Pisa disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

20:30 Augsburg-Borussia M (Bundesliga) – Sky Sport Arena

20:45 Atalanta-Spezia Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Atalanta-Spezia, sfida valida per la 27a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo: la squadra di Gasperini affronta quella di Italiano.

Luis Muriel dell’Atalanta ha fatto gol in 13 diverse partite in questa stagione di Serie A, riuscendo a segnare nella prima mezz’ora in sei di esse (il 46,15%). Sperando di rubare la scena al colombiano, l’attaccante dello Spezia Daniele Verde ha visto entrambe le squadre riuscire a segnare in quattro delle sue cinque partite di Serie A in cui lui è riuscito a segnare. Il secondo tempo è stato quello che ha visto più gol, cosa successa in 11 delle ultime 16 partite mettendo insieme le partite di Serie A sia dell’Atalanta che dello Spezia.

Streaming Atalanta Spezia sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

20:45 Blackburn-Brentford (Championship) – DAZN

21:00 Spal-Entella (Serie B) – DAZN e Rai Sport

21:00 Reims-Lione (Ligue 1) – DAZN

21:00 Levante-Valencia (Ligue 1) – DAZN

21:00 Newcastle-Aston Villa (Premier League) – Sky Sport Football.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.