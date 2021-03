MANCHESTER UNITED MILAN Streaming info ROJADIRECTA TV Gratis: Dove vederla Online con Cellulare Android iPhone

Dove vedere Manchester United Milan streaming gratis link senza Rojadirecta. Tutto pronto per la partita di andata dei 16esimi di finale di Europa League. Manchester United Milan si gioca nello spettacolare Stadio Old Trafford di Manchester oggi giovedì 11 marzo 2021 alle ore 18:55 italiane.

Anche se il Milan inizierà da sfavorito, ha ricordi felici dell’Old Trafford avendo battuto la Juventus qui nella finale di UEFA Champions League 2003 e diventando campione d’Europa. Tuttavia, il Milan ha superato la Stella Rossa Belgrado (l’FK Crvena Zvezda) solo grazie ai gol in trasferta nell’ultimo turno (sedicesimi di finale) ad eliminazione diretta (3-3), ed ora i Rossoneri hanno vinto solo una delle ultime 12 trasferte europee ad eliminazione diretta (1 vittoria, 4 pareggi, 7 sconfitte).

Manchester United Milan Diretta Streaming

Manchester United Milan viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Questo è il primo incrocio tra i due club a livello europeo dopo 11 anni. In passato, però sono stati sorteggiati contro cinque volte, sempre nella fase a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

Manchester United Milan Streaming Gratis

Manchester United Milan in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.

Manchester United Milan probabili Formazioni

Manchester United (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Greenwood; Martial.

Allenatore Solskjaer

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Kessie, Meité; Saelemaekers, Krunic, Diaz; Leao. Allenatore Pioli.

Bruno Fernandes ha segnato su rigore il gol di apertura nel derby di Manchester, ed ha segnato il primo gol per il Manchester United nella gara di andata nell’ultimo turno (sedicesimi di finale) di UEL. Il suo collega rigorista Franck Kessie ha trasformato un rigore in tre delle ultime quattro partite del Milan. La squadra che in quel momento giocava in trasferta è stata in vantaggio per 1-0 alla fine del primo tempo in otto delle ultime 12 partite del Milan.

Alternative per vedere Manchester United Milan in Diretta Streaming

Altre forme per vedere Manchester United Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis, sono irregolari con la legge italiana.

Il terzino del Milan, Diogo Dalot, è in prestito dal Manchester United. Zlatan Ibrahimović è stato un giocatore del Manchester United dal 2016 al 2018 e ha vinto la UEFA Europa League. Nella nazionale svedese è stato compagno di Victor Lindelöf, difensore dello United.

L’unica alternativa per guardare Manchester United Milan potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.