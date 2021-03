ROJADIRECTA Manchester United-Milan Roma-Shakhtar TarjetaRojaOnline: Orario Diretta Streaming TV Oggi.

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi giovedì 11 marzo 2021. Occhi puntati su Manchester United-Milan e Roma-Shakhtar, le partite delle due italiane impegnate nella gara di andata degli ottavi di UEFA Europa League.

18:55 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:55 Manchester United-Milan Streaming (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Manchester United Milan si sfidano nell’andata degli ottavi di Europa League. Bruno Fernandes ha segnato su rigore il gol di apertura nel derby di Manchester, ed ha segnato il primo gol per il Manchester United nella gara di andata nell’ultimo turno (sedicesimi di finale) di UEL. Il suo collega rigorista Franck Kessie ha trasformato un rigore in tre delle ultime quattro partite del Milan. La squadra che in quel momento giocava in trasferta è stata in vantaggio per 1-0 alla fine del primo tempo in otto delle ultime 12 partite del Milan.

Streaming Manchester United Milan su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:55 Slavia Praga-Rangers (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

18:55 Ajax-Young Boys (Europa League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite)

18:55 Dinamo Kiev-Villarreal (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

21:00 Roma-Shakhtar Streaming (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), in chiaro su TV8.

Roma-Shakhtar match d’andata degli ottavi di Europa League. Borja Mayoral ha segnato l’ultimo gol della Roma in entrambe le partite di UEL contro il Braga, con tre dei suoi cinque gol in questa stagione di UEL che sono arrivati nel secondo tempo.

Dall’altra parte, Júnior Moraes ha segnato due dei suoi quattro gol ufficiali stagionali per lo Shakhtar Donetsk dopo l’ora di gioco, incluso l’unico gol dello Shakhtar Donetsk nell’ultima partita di UEL (contro il Maccabi Tel Aviv). La Roma è stata in vantaggio alla fine del primo tempo in 10 delle 13 vittorie casalinghe ufficiali stagionali, e tale vantaggio è stato ‘a zero’ nelle ultime nove partite di questo tipo.

Streaming Roma Shakhtar su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. In chiaro su TV8 e streaming sul relativo sito internet.

21:00 Olympiacos-Arsenal (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

21:00 Tottenham-Dinamo Zagabria (Europa League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Granada-Molde (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e TarjetaRojaOnline Gratis non sono considerate legali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.