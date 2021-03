PSG Barcellona Streaming info ROJADIRECTA TV TarjetaRojaOnline Gratis Video: Sky Live o Mediaset?

Dove vedere PSG Barcellona streaming gratis link senza Rojadirecta. Tutto pronto per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. PSG Barcellona si gioca oggi mercoledì 10 marzo 2021 alle ore 21:00 italiane sul campo del Parco dei Principi di Parigi (Francia).

Il Barcellona di Roenald Koeman tenta la rimonta disperata contro il PSG di Mauricio Pochettino nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League che si disputa a Parigi. I francesi hanno dominato la gara di andata, imponendosi 4-1 al Camp Nou, con tripletta del fuoriclasse transalpino Mbappé e goal di Kean a ribaltare il vantaggio iniziale dei padroni di casa, giunto mediante un calcio di rigore di Messi.

PSG Barcellona Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV

PSG Barcellona viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. La sfida non sarà visibile sulle reti Mediaset con la diretta in chiaro su Canale 5.

I parigini hanno affrontato 11 volte il PSG in Champions League, con un bilancio di 4 successi per parte e 3 pareggi. Nel weekend il PSG ha battuto 3-0 in Coppa di Francia il Brest, mentre i blaugrana hanno vinto 2-0 fuoricasa a Pamplona nel match della Liga contro l’Osasuna.

PSG Barcellona Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

PSG Barcellona in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.

Non essendo il match in chiaro su Canale 5, non sarà disponibile nemmeno il live streaming gratuito su Mediaset Play.

Alla formazione di Koeman serve dunque un miracolo per strappare il pass per i quarti di finale. Un miracolo che si verificò nel 2017, quando, sempre agli ottavi di finale, il Barcellona di Messi, Suarez e Neymar ribaltò il 4-0 dell’andata in Francia superando i parigini per 6-1 nel ritorno.

PSG Barcellona probabili Formazioni

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Di Maria, Verratti, Mbappé; Mauro Icardi. Allenatore Mauricio Pochettino. In panchina: Sergio Rico, Letellier, Kehrer, Bakker, Diallo, Dagba, Danilo Pereira, A Herrera, Rafinha, Draxler, Michut, Sarabia.

BARCELLONA (3-1-4-2): Ter Stegen; Mingueza, Lenglet, Umtiti; Busquets; Dest, F De Jong, Pedri, Jordi Alba; Messi, Dembelé. Allenatore Roenald Koeman. In panchina: Neto, Inaki Pena, Junior Firpo, Ilaix Moriba, Pjanic, Mathues, Riqui Puig, Trincao, Griezmann, Konrad, Braithwaite.

ARBITRO: Taylor (Inghilterra). Guardalinee: Beswick e Nunn. IV Uomo: Coote. VAR: Attwell. AVAR: Tierney.

Alternative per vedere PSG Barcellona in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere PSG Barcellona non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per guardare PSG Barcellona potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.