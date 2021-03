ROJADIRECTA PSG-Barcellona Liverpool-Lipsia Atletico Madrid-Athletic: Orario Diretta Streaming TV Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi mercoledì 10 marzo 2021. Occhi puntati su PSG-Barcellona e Liverpool-Lipsia ritorno degli ottavi di Champions League.

10:00 Empoli-Cagliari (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

11:00 Lazio-Genoa (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:00 Atalanta-Ascoli (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

13:00 Bologna-Inter (Campionato Primavera) – Inter Tv (Visibile su DAZN) e Sportitalia

15:00 Milan-Roma (Campionato Primavera) – Sportitalia

15:00 Pro Sesto-Pergolettese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Cesena-Perugia (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport Primafila (Canale 251 Satellite)

15:00 Imolese-Fano (Serie C) – Eleven Sports

17:00 Sassuolo-Spal (Campionato Primavera) – Sportitalia

18:30 Arminia B-Werder (Bundesliga) – Sky Sport Football

19:00 Atletico Madrid-Athletic Bilbao Streaming (Liga) – DAZN

Atletico Madrid-Athletic Bilbao è una partita valida come recupero della 18a giornata della Liga e si gioca allo stadio Wanda Meropolitano di Madrid. L’Atletico Madrid è chiamato assolutamente a conquistare i tre punti: la capolista sta infatti attraversando un periodo di appannamento, caratterizzato anche da un po’ di sfortuna, che ha permesso alle inseguitrici di riavvicinarsi e di riaprire la lotta al titolo.

Streaming Atletico Madrid-Athletic Bilbao con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

19:00 Marsiglia-Rennes (Ligue 1) – DAZN

19:00 Manchester City-Southampton (Premier League) – Sky Sport Arena

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

21:00 PSG-Barcellona Streaming (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Il Barcellona di Roenald Koeman tenta la rimonta disperata contro il PSG di Mauricio Pochettino nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League che si disputa a Parigi. I francesi hanno dominato la gara di andata, imponendosi 4-1 al Camp Nou, con tripletta del fuoriclasse transalpino Mbappé e goal di Kean a ribaltare il vantaggio iniziale dei padroni di casa, giunto mediante un calcio di rigore di Messi.

Streaming PSG Barcellona con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Liverpool-Lipsia Streaming (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

Alla Puskas Arena di Budapest si gioca il ritorno della gara valevole per gli ottavi di finale di Champions League tra Liverpool e Lipsia. Così come all’andata, il match si gioca in campo neutro in seguito ai provvedimenti restrittivi di alcuni governi che limitano i voli in entrata e in uscita per contenere il contagio da Covid-19. Il Liverpool vede i quarti di finale, mentre il Lipsia dovrà cercare un’impresa per passare il turno. Vincere con almeno tre reti di scarto contro la squadra di Klopp non sarà per nulla semplice. In caso di 0-2 ci saranno i supplementari.

Streaming Liverpool-Lipsia con i canali digitali di Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.