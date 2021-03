ROJADIRECTA Juventus-Porto Borussia Dortmund-Siviglia: Orario Diretta Streaming TV Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi martedì 9 marzo 2021. Occhi puntati su Juventus-Porto e Borussia Dortmund-Siviglia ritorno degli ottavi di Champions League.

15:00 Sampdoria-Fiorentina (Campionato Primavera) – Sportitalia

17:00 Juventus-Torino (Campionato Primavera) – Sportitalia

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

21:00 Juventus-Porto Streaming (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), in chiaro su Canale 5

Giocatori da tenere d’occhio: l’ultima vittoria casalinga della Juventus (vittoria per 3-1 contro la Lazio) ha visto Álvaro Morata segnare due gol nel secondo tempo nell’arco di meno di cinque minuti (al 57° e 60° minuto), e impostare l’altro gol. Nel frattempo, Mehdi Taremi (POR) ha segnato tutti e quattro i suoi ultimi gol ufficiali prima del 60° minuto di gioco, incluso il gol di apertura al primo minuto della gara di andata. Statistica in evidenza: la Juventus ha vinto il secondo tempo ‘a zero’ in ciascuna delle ultime sei vittorie casalinghe (in tutte le competizioni) in cui ha superato un handicap.

Diretta Juventus Porto con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. In chiaro su Canale 5 e Mediaset Play.

21:00 Borussia Dortmund-Siviglia Streaming (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

Giocatori da tenere d’occhio: dopo aver segnato una doppietta nel primo tempo all’andata, Erling Braut Haaland del Borussia Dortmund è ad un gol dal diventare il capocannoniere norvegese della UCL, dopo aver segnato 18 gol in 13 presenze.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Nel frattempo, Luuk de Jong ha segnato il gol finale all’andata e da allora ha segnato due dei tre gol del Siviglia, entrambi nel secondo tempo. Statistica in evidenza: il Siviglia ha subito il gol di apertura in appena tre delle ultime 13 trasferte di UCL.

Diretta Borussia Dortmund Siviglia con i canali digitali di Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

23:15 Santos-Deportivo Lara Streaming (Copa Libertadores) – Diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.