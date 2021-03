JUVENTUS PORTO Streaming info ROJADIRECTA TV Gratis Canale 5: Dove vedere Online con Cellulare Android iPhone

Dove vedere Juventus Porto streaming gratis link senza Rojadirecta. Tutto pronto per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Juventus Porto si gioca all’Allianz Stadium di Torino oggi martedì 9 marzo 2021 alle ore 21:00 italiane

Si riparte dal 2-1 subito all’andata in Portogallo: per la Juventus c’è un solo risultato da ottenere per qualificarsi, la vittoria. La Vecchia Signora ha vinto le due partite casalinghe di Champions League contro il Porto, vincendo 3-1 nell’ottobre 2001 e 1-0 nel marzo 2017. Il Porto ha perso le ultime cinque trasferte di Champions League in Italia da quando ha battuto il Milan 2-3 nel 1996.

Juventus Porto Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV

Juventus Porto viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Partita in chiaro con la diretta tv di Canale 5.

La Juventus ha perso solo due delle ultime 12 partite casalinghe nel turno eliminatorio di Champions League (8v 2p). Tuttavia, queste due sconfitte sono state nelle ultime tre stagioni (0-3 contro il Real Madrid nel 2017/18 e 1-2 contro l’Ajax nel 2018/19).

Juventus Porto Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Juventus Porto in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia. Streaming gratis con Mediaset Play.

Juventus Porto probabili Formazioni

Pirlo in conferenza stampa: “De Ligt ha fatto solo il riscaldamento in gruppo ma si è allenato a parte, Chiellini si è allenato in gruppo ma è anche fuori da due settimane, ma può farcela.

Arthur ha buone possibilità di partire dall’inizio. Cristiano? Sono le sue partite, è carico”. Sottolineatura anche su Bernardeschi: “Quest’estate gli avevo detto che lo volevo far diventare terzino sinistro, ora per me è stabilmente quello il suo ruolo, ci abbiamo lavorato”.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo.

Porto (4-4-2): Marchesin; Manafà, Diogo Leite, Mbemba, Zaidu; Otavio, Oliveira, Uribe, Diaz; Marega, Taremi. Allenatore Sérgio Conceição.

Alternative per vedere Juventus Porto in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Juventus Porto non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis o SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

Dall’inizio della stagione 2018/19, Moussa Marega ha segnato otto gol in Champions League con il Porto, due in più di ogni altro giocatore. L’ultimo calciatore a segnare in entrambe le partite eliminatorie contro la Juventus è stato Cristiano Ronaldo con il Real Madrid nei quarti di finale della stagione 2017/18.

L’unica alternativa per guardare Juventus Porto potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.