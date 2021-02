ROJADIRECTA Atalanta-Real Madrid, Borussia M-Manchester City, Barcellona-Elche: Orario Canale TV Partite Streaming Diretta Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi mercoledì 24 febbraio 2021. Occhi puntati su Atalanta-real Madrid e Borussia M-Manchester City, partite d’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

12:30 Olbia-Pro Sesto (Serie C) – Eleven Sports

14:30 Paganese-Catania (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Italia-Israele (Qualificazioni Europei Femminili 2022) – Rai Due

18:00 Tottenham-Wolfsberger (Europa League) – Sky Sport Football

19:00 Streaming Barcellona-Elche (Liga) – Dazn.

Diretta Barcellona-Elche con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

21:00 Streaming Atalanta-Real Madrid (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

L’Atalanta sfida il Real Madrid nell’andata degli ottavi di Champions League. Vicino alle semifinali della scorsa Champions League, l’ Atalanta si sta riconfermando anche in questa stagione europea: di fronte ai bergamaschi, negli ottavi di finale, c’è il Real Madrid di Zidane.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Una gara per alzare l’asticella e stupire ancora una volta. Questo è il primo incontro ufficiale tra Atalanta e Real Madrid. L’unico precedente dell’Atalanta contro una rivale spagnola in competizioni europee è stato negli ottavi della scorsa stagione contro il Valencia.

Diretta Atalanta Real Madrid con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Borussia M-Manchester City (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

23:15 Cesar Vallejo-Caracas (Copa Libertadores) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.