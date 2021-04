ROJADIRECTA Chelsea-Porto PSG-Bayern Cremonese-Empoli: Orario Diretta TV Streaming Oggi Stasera

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi martedì 13 aprile 2021. Occhi puntati su PSG-Bayern e Chelsea-Porto, partite di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

16:00 Diretta Cremonese-Empoli Streaming (Serie B) – Diretta con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

21:00 Diretta PSG-Bayern Streaming (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), in chiaro Canale 5

Kylian Mbappé ha segnato il gol di apertura nei primi 20 minuti in tre delle ultime quattro partite del PSG, ma la battaglia per vedere chi segnerà per primo potrebbe essere vinta da Jamal Musiala, che ha segnato il gol di apertura l’ultima volta, ed ha fatto gol nel primo tempo nell’ultima trasferta del Bayern Monaco in UCL. Il Bayern Monaco ha visto una percentuale di vittorie del 33,33% (1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta) da quando Robert Lewandowski si è infortunato, rispetto ad una percentuale dell’80% nelle ultime dieci dell’attaccante polacco con i campioni di Germania.

Diretta PSG Bayern con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. In chiaro su Canale 5 e Mediaset Play.

21:00 Diretta Chelsea-Porto Streaming (Champions League) – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

Campo neutro – Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia (Spagna).

Gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Risultato primo turno: 2-0. Si gioca a porte chiuse. I gol di Ben Chilwell e Mason Mount nella partita di andata hanno visto due diversi giocatori inglesi segnare per il Chelsea nella stessa partita di UCL per la prima volta da marzo 2012 in poi. Per quanto riguarda il Porto, Moussa Marega ha visto entrambi i suoi gol in UCL finora arrivare nei primi cinque minuti di entrambi i tempi. Thomas Tuchel ha visto tutte e cinque le sue partite precedenti di ritorno di UCL terminare con un margine di almeno 2 gol (3 vittorie, 2 sconfitte).

Diretta Chelsea Porto con i canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno su Mediaset Play.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.