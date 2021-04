ROJADIRECTA Liverpool-Real Madrid Dortmund-Manchester City Palermo-Foggia: Orario Diretta Streaming TV Oggi Stasera

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi mercoledì 14 aprile 2021. Occhi puntati su Liverpool-Real Madrid e Borussia Dortmund-Manchester City, partite di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

15:00 Olbia-Como (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

15:00 Palermo-Foggia (Serie C) – Eleven Sports

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

21:00 Diretta Liverpool-Real Madrid Streaming (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Arbitro: Kuipers B (Paesi Bassi). Stadio: Anfield (Liverpool, Gran Bretagna). Gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Risultato primo turno: 1-3. Si gioca a porte chiuse. Chi vince giocherà in semifinale contro il Chelsea. Mohamed Salah ha fatto gol in quattro delle ultime cinque partite del Liverpool, segnando il primo gol della sua squadra in tre occasioni. In ottima forma è anche Karim Benzema, che ha segnato in 16 stagioni consecutive di UCL (record parimerito) ed è stato il primo marcatore del Real Madrid in cinque delle ultime sette partite. Sei delle ultime otto partite del Liverpool in UCL hanno visto due gol nel corso della ripresa.

Diretta Liverpool Real madrid con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno su Mediaset Play.

21:00 Diretta Borussia Dortmund-Manchester City Streaming (Champions League) – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

Arbitro: Del Cerro C (Spagna). Stadio: Signal Iduna Park (Dortmund, Germania). Gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Risultato primo turno: 1-2.

Si gioca a porte chiuse. Chi vince giocherà in semifinale contro il PSG. Dopo aver segnato il gol del momentaneo pareggio all’84° minuto della partita di andata,è ora il capocannoniere assoluto delin UCL con 18 gol: la percentuale di vittorie del Borussia Dortmund nelle partite di UCL in cui lui ha segnato un gol nel secondo tempo è del 50% (4 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte). Pochi minuti dopo, la dinamo delè diventato il più giovane giocatore inglese a segnare il gol decisivo per la vittoria al 90° minuto in una partita di UCL. Il Manchester City ha segnato una media di 3,20 gol a partita nell’arco delle sue ultime dieci vittorie di UCL contro una squadra sua collega che milita in uno dei primi cinque campionati europei.

Diretta Borussia Dortmund Manchester City con i canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno su Mediaset Play.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.