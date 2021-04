CHELSEA PORTO Streaming Gratis info ROJADIRECTA ITA TV: Diretta Video su Sky Live

Chelsea e Porto si incontrano oggi, martedì 13 aprile, allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia (campo neutro) a partire dalle 21:00 nel ritorno degli ottavi di finale dei quarti di Champions League, ripetendo così la partita nello stesso scenario a causa del coronavirus.

Nonostante il pareggio sia molto buono per il Chelsea, la verità è che lo 0-2 dell’andata non può ancora essere considerato definitivo per due motivi: primo perché le sensazioni lasciate dal Porto in quel duello sono che gli hanno fatto guadagnare un risultato migliore da quello visto in campo, e secondo perché il Porto è la grande rivelazione di questa edizione di Champions League, come ha già dimostrato, avendo eliminato agli ottavi la Juventus di Cristiano Ronaldo.

Certo, non sembra un’impresa semplice abbattere un Chelsea che non solo taglierebbe il sogno di elevare l’Orejona all’Atlético, ma da quando Thomas Tuchel è entrato in panchina non ha subito un solo gol nelle sue tre apparizioni nel continente.

Chelsea Porto Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV

Chelsea Porto viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

La sfida sarà visibile anche sulle reti Mediaset con la diretta in chiaro su Canale 5. Fischio d’inizio alle ore 21 italiane di oggi martedì 13 aprile 2021: si gioca allo Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla, Spagna).

Chelsea Porto Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Chelsea Porto in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su(link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia. Essendo il match in chiaro su Canale 5, non sarà disponibile nemmeno il live streaming gratuito su Mediaset Play.

Chelsea Porto probabili Formazioni

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount, Havertz; Werner. Allenatore Thomas Tuchel.

Porto (4-4-2): Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu Sanusi; Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio, Corona; Taremi, Marega. Allenatore Conceicao.

Arbitro: Clément Turpin (Francia).

Alternative per vedere Chelsea Porto in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Chelsea Porto non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per guardare Chelsea Porto potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.