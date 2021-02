ATLETICO MADRID CHELSEA Streaming info Rojadirecta TV TarjetaRojaOnline Gratis: Sky Live o Mediaset?

Dove vedere Atletico Madrid Chelsea streaming gratis link senza Rojadirecta. Tutto pronto per la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. Atletico Madrid Chelsea si gioca oggi martedì 23 febbraio 2021 alle ore 21:00 italiane sul campo neutro dell’Arena Nationala di Bucarest in Romania, in virtù delle restrizioni anti-Covid imposte dal governo spagnolo sui voli in arrivo dall’Inghilterra.

Gli spagnoli di Diego Pablo Simeone occupano il primo posto in Liga e si sono qualificati in virtù del secondo posto nel girone ottenuto alle spalle del Bayern Monaco. Gli inglesi, invece, hanno vinto il loro raggruppamento battendo la concorrenza del Siviglia per 14 punti contro 13. Statistica in evidenza: il Chelsea ha convertito nove (32,14%) dei 28 tiri in porta effettuati dall’ingaggio di Tuchel fino ad oggi.

Atletico Madrid Chelsea Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV

Atletico Madrid Chelsea viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. La sfida sarà visibile anche sulle reti Mediaset con la diretta in chiaro su Canale 5.

Atletico Madrid Chelsea Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Atletico Madrid Chelsea in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia. Non essendo il match in chiaro su Canale 5, non sarà disponibile nemmeno il live streaming gratuito su Mediaset Play.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Atletico Madrid Chelsea probabili Formazioni

Atletico Madrid (5-3-2): Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Hermoso, Renan Lodi; Koke, Kondogbia, Lemar; Joao Felix; Suarez. Allenatore Simeone.

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Rüdiger, Christensen; Hudson-Odoi, Kovacic, Kanté, Alonso; Mount, Werner; Abraham. Allenatore Tuchel..

Arbitro: Felix Brych (Germania).

Giocatori da tenere d’occhio: João Félix ha portato l’Atlético Madrid in vantaggio nell’ultima partita casalinga di UCL contro avversari di uno dei primi cinque campionati europei (pareggio 1-1). Olivier Giroud del Chelsea sembrava posseduto nella sua ultima trasferta in Spagna, dato che ha segnato ben quattro reti contro il Siviglia; inoltre, tre dei suoi ultimi quattro gol decisivi nella UCL sono arrivati su colpo di testa.

Alternative per vedere Atletico Madrid Chelsea in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Atletico Madrid Chelsea non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis o SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per guardare Atletico Madrid Chelsea potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.