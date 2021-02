ROJADIRECTA Lazio-Bayern Monaco Atletico Madrid-Chelsea: Orario Canale TV Partite Diretta Streaming Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi martedì 23 febbraio 2021. Occhi puntati su Lazio-Bayern e Atletico Madrid-Chelsea andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

09:05 Melbourne City-Sydney FC (A-League) – SPORTITALIA

21:00 Diretta Goal Champions League – SKY SPORT (canale 251 satellite)

21:00 Diretta Lazio-Bayern (Champions League) – CANALE 5, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Giocatori da tenere d’occhio: Ciro Immobile (LAZ) ha fatto gol nei primi 30 minuti di gioco in tre delle sue quattro partite in cui lui è riuscito a segnare in questa stagione di UCL, mentre Kingsley Coman (BAY) ha segnato nel secondo tempo due dei suoi tre gol in UCL. Statistica in evidenza: sette (6 vittorie, 1 sconfitta) delle ultime otto partite del Bayern Monaco agli ottavi di finale di UCL hanno visto un margine di almeno 2 gol.

Diretta Lazio-Bayern Monaco con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Diretta in chiaro su Canale 5 e in streaming online con Play Mediaset.

21:00 Diretta Atletico Madrid-Chelsea (Champions League) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253 satellite)

Giocatori da tenere d’occhio: João Félix ha portato l’Atlético Madrid in vantaggio nell’ultima partita casalinga di UCL contro avversari di uno dei primi cinque

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

campionati europei (pareggio 1-1). Olivier Giroud del Chelsea sembrava posseduto nella sua ultima trasferta in Spagna, dato che ha segnato ben quattro reti contro il Siviglia; inoltre, tre dei suoi ultimi quattro gol decisivi nella UCL sono arrivati su colpo di testa. Statistica in evidenza: il Chelsea ha convertito nove (32,14%) dei 28 tiri in porta effettuati dall’ingaggio di Tuchel fino ad oggi.

Diretta Atletico Madrid-Chelsea con i canali digitali di Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.