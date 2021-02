ATALANTA REAL MADRID Streaming info ROJADIRECTA TV TarjetaRojaOnline Gratis: Sky Live o Canale 5?

Dove vedere Atalanta Real Madrid streaming gratis link senza Rojadirecta. Tutto pronto per la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. Atalanta Real Madrid si gioca oggi mercoledì 24 febbraio 2021 alle ore 21:00 italiane sul campo del Gewiss Stadium di Bergamo.

L’Atalanta ha conquistato il secondo posto nel proprio girone alle spalle del Liverpool, mentre il Real Madrid è arrivata in cima alla classifica nel raggruppamento che comprendeva anche l’Inter: meneghini eliminati, con il Borussia Monchengladbach secondo. Il Real Madrid deve fare i conti con una difficile situazione riguardo agli infortunati e una distanza considerevole dai cugini dell’Atletico in campionato: non proprio una stagione da incorniciare fin qui, visto anche il risicato passaggio agli ottavi di Champions, nonostante il primo posto.

Atalanta Real Madrid Diretta

Atalanta Real Madrid viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. La sfida non sarà visibile anche sulle reti Mediaset con la diretta in chiaro su Canale 5.

Nessuna delle 15 partite di Champions League dell’Atalanta è finita a reti inviolate. Dalla scorsa stagione, sono stati segnati 53 gol (27 a favore, 26 contro), una media di 3,5 a partita.

Atalanta Real Madrid Streaming

Atalanta Real Madrid in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia. Non essendo il match in chiaro su Canale 5, non sarà disponibile nemmeno il live streaming gratuito su Mediaset Play.

Il 70% dei gol dell’Atalanta nella fase a gironi di Champions League di questa stagione sono stati segnati nel secondo tempo (7 su 10), la percentuale più alta tra le 16 squadre rimaste nella competizione.

Atalanta Real Madrid probabili Formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; D Zapata. Allenatore Gian Piero Gasperini.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho Fernández, F Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano Díaz, Vinicius. Allenatore Zinédine Zidane.

Arbitro: Tobias Stieler (Germania).

Il Real Madrid è stato eliminato in questa fase durante la scorsa stagione perdendo due volte per 2-1, ma inizierà questo scontro dopo aver vinto quattro partite consecutive nella Liga, nonostante sia stato in vantaggio alla fine del primo tempo solo in un’occasione. Tuttavia, il Real Madrid ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite: un’impresa che è riuscito a fare solo in due delle tre vittorie in UCL finora (3 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte).

Alternative per vedere Atalanta Real Madrid

Altre forme per vedere Atalanta Real Madrid non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis o SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per guardare Atalanta Real Madrid potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.