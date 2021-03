REAL MADRID ATALANTA Streaming info ROJADIRECTA TV Gratis: Sky Live o in chiaro Canale 5?

Dove vedere Real Madrid Atalanta streaming gratis link senza Rojadirecta. Tutto pronto per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Real Madrid Atalanta si gioca oggi martedì 16 marzo 2021 alle ore 21:00 italiane sul campo dell’Estadio Alfredo Di Stefano di Madrid. L’arbitro sarà l’olandese Danny Makkelie. La Dea parte dallo 0-1 subito all’andata a Bergamo.

L’Atalanta vola a Madrid alla caccia della qualificazione tra le prime 8 d’Europa. Per passare il turno la formazione guidata da Gian Piero Gasperini è costretta a vincere sul prato dell’Estadio Alfredo Di Stefano segnando almeno due gol. Infatti, in caso di successo per 1-0, si andrebbe ai supplementari. Freuler e Casemiro out per squalifica.

Real Madrid Atalanta Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV

Real Madrid Atalanta viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. La sfida sarà visibile anche sulle reti Mediaset con la diretta in chiaro su Canale 5.

Il Real Madrid ha vinto 11 delle ultime 12 partite contro rivali italiani in UEFA Champions League (1s), segnando almeno due gol in 10 di queste partite. L’ultima squadra italiana a impedire al Real Madrid di segnare nella competizione è stata la Juventus, nel novembre 2008.

Real Madrid Atalanta Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Real Madrid Atalanta in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Essendo il match in chiaro su Canale 5, sarà disponibile anche ilsu Mediaset Play.

Ilicic ha segnato sei gol nelle ultime quattro titolarità con l’Atalanta in UEFA Champions League: quattro dei quali nell’ultima trasferta in Spagna contro il Valencia.

Real Madrid Atalanta probabili Formazioni

Real Madrid (3-5-2): Courtois; Nacho, Ramos, Varane; Lucas Vasquez, Kroos, Valverde, Modric, Mendy; Benzema, Rodrygo. Allenatore Zidane.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Tolói, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Pasalic; Muriel, Zapata. Allenatore Gasperini.

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda).

Muriel ha segnato il gol della vittoria nell’ultima trasferta di UEFA Champions League dell’Atalanta, segnando all’85° minuto contro l’Ajax a dicembre. Tuttavia, il colombiano non ha segnato in nessuna delle tre precedenti partite della sua carriera contro il Real Madrid.

Alternative per vedere Real Madrid Atalanta in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Real Madrid Atalanta non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per guardare Real Madrid Atalanta potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.