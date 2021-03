ROJADIRECTA Bayern-Lazio Chelsea-Atletico Madrid Torino-Sassuolo TarjetaRojaOnline: Orario Diretta Streaming TV Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi mercoledì 17 marzo 2021. Occhi puntati su Bayern Monaco-Lazio (andata 4-1) e Chelsea-Atletico Madrid (andata 1-0), partite di ritorno degli ottavi di Champions League. Attenzione anche al recupero di Serie A tra Torino e Sassuolo.

13:00 Inter-Lazio (Coppa Italia Primavera) – Sportitalia

14:00 Turris-Catania (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite).

15:00 Streaming Torino-Sassuolo (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Torino-Sassuolo tornano in campo per affrontarsi nel recupero di una sfida valida per il 24esimo turno di Serie A che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 26 febbraio. Allora, a rendere necessario lo spostamento della gara fu un vero e proprio focolaio Covid esploso in casa granata, che tra l’altro giorni dopo impedì alla squadra di Davide Nicola di scendere in campo anche contro la Lazio.

Diretta Torino-Sassuolo con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. In chiaro su Canale 5 e Mediaset Play.

15:00 Fano-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Francavilla-Foggia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Viterbese-Juve Stabia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Giana Erminio-Lucchese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pistoiese-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Sesto-Pro Vercelli (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

15:00 Bisceglie-Paganese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Patria-Pontedera (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Bari-Casertana (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

17:30 Sudtirol-Modena (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

17:30 Gubbio-Perugia (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

17:30 Teramo-Ternana (Serie C) – Eleven Sports e Cusano Italia Tv

17:30 Padova-Feralpisalò (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

17:30 Imolese-Legnago (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pergolettese-Lecco (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Cesena-Matelica (Serie C) – Eleven Sports

17:45 Paris SG-Lilla (Coppa Di Francia) – Sportitalia.

19:00 Siviglia-Elche (Liga) – Diretta con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

20:30 Avellino-Potenza (Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports

20:30 Como-Albinoleffe (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

20:30 Carpi-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Mantova-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 256 Satellite)

20:30 West Ham-Birmingham City (Fa Wsl) – Dazn

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

21:00 Bayern-Lazio Streaming (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Il giovane fenomeno del Bayern Monaco Jamal Musiala potrebbe giocare da titolare avendo segnato un gol

nel primo tempo nella gara di andata, e diventare di conseguenza il secondo giocatore più giovane di sempre ad aver segnato in un turno di UCL ad eliminazione diretta. In quella partita ha segnato anche Joaquín Correa, che ha segnato il gol di apertura nell’ultima trasferta della Lazio. Le ultime sei partite del Bayern Monaco hanno tutte visto più di 1,5 gol nel corso del primo tempo.

Diretta Bayern Monaco Lazio con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Chelsea-Atletico Madrid Streaming (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

Olivier Giroud del Chelsea ha segnato il gol vincente (68°) all’andata, il che significa che quattro dei suoi sei gol precedenti di UCL in questa stagione sono arrivati dopo il 60°. Per gli avversari, Koke faceva parte della formazione dell’Atlético Madrid che ha vinto l’ultima volta (nei 90 minuti) sul suolo inglese nell’aprile 2014: quattro dei suoi cinque gol di tutti i tempi in UCL sono stati decisivi. Nell’attuale format di UCL, 48 (88,89%) delle 54 partite casalinghe di UCL vinte o perse dal Chelsea (45 vittorie, 9 sconfitte, nei soli 90 minuti) hanno visto vincere la squadra che ha aperto le marcature (incluse le qualificazioni).

Diretta Chelsea Atletico Madrid con i canali digitali di Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.