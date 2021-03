TORINO SASSUOLO Streaming info Rojadirecta TV TarjetaRojaOnline Gratis, dove vedere Diretta: Video DAZN o Sky Live

DIRETTA CALCIO Serie A – Dove vedere Torino Sassuolo Streaming senza Rojadirecta Video e TarjetaRojaOnlie Gratis. Alle ore 15:00 italiane di oggi mercoledì 17 marzo 2021, si gioca Torino Sassuolo in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà il match di recupero valido per la 24esima giornata di Serie A?

Torino Sassuolo Streaming, presentazione match

La gara tra Torino e Sassuolo si sarebbe dovuta disputare il 26 febbraio, ma a causa di un focolaio Covid che ha coinvolto 7 giocatori granata e un membro dello staff tecnico, il match era stato rinviato. La gara d’andata aveva visto le due squadre accontentarsi di un punto a testa, dopo 5 gol negli ultimi 20 minuti.

Torino Sassuolo formazioni ufficiali

Nel Toro si rivede Belotti titolare, dopo che era entrato nei minuti finali di gara contro l’Inter. Al suo fianco Sanabria, che vince il ballottaggio con Zaza. Per i neroverdi ancora fuori Boga, fermo da un mese a causa di un infortunio muscolare al flessore. L’ivoriano partirà dalla panchina.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Ansaldi, Lukic, Mandragora, Rincon, Murru; Sanabria, Belotti. All. Nicola.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Defrel; Caputo. All. De Zerbi.

I piemontesi hanno perso solo uno degli ultimi nove scontri diretti contro gli emiliani. Riusciranno a dar continuità a questo trend per divincolarsi dalla zona retrocessione?

Il fischietto della gara sarà Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia.

Torino Sassuolo in Diretta TV al posto di Rojadirecta



Torino Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. La partita non viene trasmessa in chiaro e nemmeno su DAZN.

Torino Sassuolo Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Torino Sassuolo sarà disponibile in streaming live su Sky Go (link skygo.sky.it) , tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it).

Alternative per vedere Torino Sassuolo in diretta streaming gratis

Altre forme per vedere Torino Sassuolo non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.