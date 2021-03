BAYERN MONACO LAZIO Streaming info ROJADIRECTA TV Gratis: Sky Live o Diretta Canale 5?

Dove vedere Bayern Monaco Lazio streaming gratis link senza Rojadirecta. Tutto pronto per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Bayern Monaco Lazio si gioca a Monaco in Germania oggi mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 21:00 italiane. I laziali si presenteranno in Baviera per provare un’impresa impossibile: ribaltare il passivo pesantissimo di 4-1 subito all’Olimpico nella gara d’andata giocata il 23 febbraio scorso.

Bayern Monaco Lazio Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV

Bayern Monaco Lazio viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. La sfida non sarà visibile anche sulle reti Mediaset con la diretta in chiaro su Canale 5.

Bayern Monaco Lazio Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Bayern Monaco Lazio in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia. Essendo il match non in chiaro su Canale 5, non sarà disponibile nemmeno il live streaming gratuito su Mediaset Play.

Bayern Monaco Lazio probabili Formazioni

Se Alaba non dovesse farcela, in difesa si giocano due maglie Boateng, Hernandez e Javi Martinez.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

In attacco spazio a Gnabry insieme a Mueller e Sané, alle spalle di Lewandowski. Riposa Neuer. Musacchio verso una maglia da titolare, a sinistra il ballottaggio è tra Fares e Lulic, con il primo in vantaggio. Immobile in panchina, giocano Correa e Muriqi. Convocato Lazzari.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Gnabry; Robert Lewandowski. Allenatore Hans-Dieter Flick.

Lazio (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Ciro Immobile, Correa. Allenatore Simone Inzaghi.

Arbitro: István Kovács (Romania).

Alternative per vedere Bayern Monaco Lazio in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Bayern Monaco Lazio non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis o SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per guardare Bayern Monaco Lazio potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.